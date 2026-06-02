سازمان هواشناسی امروز برای شمال و شمال‌شرق کشوررگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش بینی کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی و همچنین ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، رگبار باران، رعدوبرق، گاهی وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد.

بر پایه این گزارش، این شرایط جوی از روز پنجشنبه تا جمعه نیز در مناطق شمال‌غرب، شمال‌شرق، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز تداوم خواهد داشت.

همچنین امروز و فردا در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز کشور، وزش باد شدید در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد می‌تواند با خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا همراه باشد.