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از آمادگی زیاد نیروهای مسلح کشورمان در پاسخ به تجاوزهای دشمن گرفته تا تسلط ایران بر تنگه هرمز، و از اقتصاد در حال سقوط آمریکا تا تحقیر ترامپ حتی در کشور خودش، همه و همه کار را به جایی رسانده است که رئیس جمهور آمریکا برای حفظ باقی مانده حیثیتش به دنبال توافق با ایران باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نود و چهارمین روز جنگ تحمیلی سوم، خبرها همه در ضلع غربی جبهه یکپارچه مقاومت یعنی لبنان بود.
صهیونیستها که این روزها و هفتهها با پهپادهای کوچک و دست ساز مقاومت درحال تحقیر شدن هستند، دوباره به عادت همیشگی شان یعنی قتل و جنایت بر مردم روی آوردند و امروز بیمارستان جبل عامل در شهر صور را که بزرگترین بیمارستان این شهر است بمباران کردند.
یدیعوت آحارونوت نوشته است نتانیاهو برای جبران ناکامی اش در جنگ با ایران به این جنایت و خونریزی روی آورده است.
اما ایران که هم به رسم جوانمردی و قدرشناسی از همراهی حزب الله در جنگ رمضان و هم با نگاه به منافع راهبردی امنیت منطقهای، شرط اصلی اش برای توقف جنگ با آمریکا را توقف جنگ در همه جبههها اعلام کرده بود، امروز درباره ادامه جنایات دشمن در جنوب لبنان هشداری قاطع داد که اگر این وضع ادامه پیدا کند، نه تنها خبری از توافق نیست، بلکه دشمن آمریکایی - صهیونی باید بهای اقداماتش را هم بپردازد.
آقای عراقچی، وزیر امور خارجه کشور در پیامی با یادآوری شروط ایران به آمریکاییها متذکر شد؛ نقض آتش بس در لبنان، نقض آتش بس در همه جبههها است پس آمریکا و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتش بس هستند.
رئیس مجلس هم محاصره دریایی و تشدید جنایت صهیونیستها در لبنان را به صراحت نشانه پایبند نبودن آمریکا به آتش بس دانسته و تأکید کرده است که هر انتخابی هزینهای دارد که باید صورتحساب آن پرداخت شود.
قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) هم حجت را بر آمریکا و نیروهای نیابتی آن در منطقه تمام کرد و به آنها هشدار داد که اگر نتانیاهو تهدیدات خودش را علیه ضاحیه و بیروت عملی کند، نیروهای مسلح ایران هم بخشهای شمالی و شهرکهای نظامی در شهرکهای نظامی در سرزمینهای اشغالی را هدف قرار میدهند.
نیروهای مسلحی که هوافضای سپاهش همین امروز با هدف قرار دادن پایگاه هوایی مبدأ تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به یک دکل مخابراتی در سیریک بار دیگر به دشمن ثابت کردند آزموده را آزمودن خطاست.
امنیت در تنگه هرمز هم مثل روزهای قبل در کنترل نیروی دریایی سپاه است و شناورها هم که با نظم نوین تنگه کنار آمدهاند، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ شناور موفق شدهاند با مجوز ایران از تنگه هرمز عبور کنند. تنگهای که کریس مورفی، سناتور دموکرات، اوضاع کنونی آن را نتیجه بی کفایتی ترامپ عنوان کرده است و ایندپندنت آن را در سیاهه ناکامیهای ترامپ در جنگ با ایران آورده است.
البته فهرست ناکامیهای ترامپ را جان آساف، سناتور مطرح امریکایی تکمیلتر کرده و گفته است ۳ ماه از آغاز جنگ میگذرد، تنگه هرمز که پیش از جنگ باز بود، همچنان بسته است، موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران نابود نشدهاند، حکومت پابرجاست، همراه با ذخایر اورانیوم، به اینها هزینه ۶۰ میلیارد دلاری را باید اضافه کرد که جنگ روی دست آمریکاییها گذاشته است.
یو اسای تودی هم ترامپ را خودشیفته توصیف کرده و نوشته است او به هیچ آمریکایی به جز خودش اهمیتی نمیدهد.
حالا از آمادگی زیاد نیروهای مسلح کشورمان در پاسخ به تجاوزهای دشمن گرفته تا تسلط ایران بر تنگه هرمز، و از اقتصاد در حال سقوط آمریکا تا تحقیر ترامپ حتی در کشور خودش، همه و همه کار را به جایی رسانده است که رئیس جمهور آمریکا برای حفظ باقی مانده حیثیتش به دنبال توافق با ایران باشد. اما مشاوران ترامپ قمارباز حتماً به او گفتهاند ایرانیها یک ضرب المثل دارند که میگوید «این تو بمیری از آن تو بمیریها» نیست و برای او به انگلیسی ترجمه کردهاند. یعنی اگر همه شروط ایران، بله همه شروط که اصلیترین و مهمترین آن توقف جنگ در همه جبهههاست، محقق نشود، خبری از توافق نیست. پس بهتر است ترامپ تا دیر نشده است، سگ هارش را در منطقه مهار کند.