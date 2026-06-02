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بر اساس گزارشهای اولیه بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک المَروانیه در جنوب لبنان ۴ نفر به شهادت رسیدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنگندههای اسرائیلی، همچنین شهرک المنصوری در حومه شهر صور را بمباران کردند.
شبکه العالم نیز گزارش داد: پهپادهای رژیم صهیونیستی با نقض حریم هوایی لبنان، در آسمان شهر بیروت و محلههای «ضاحیه» و «بعبدا» به پرواز درآمدند.
در واکنش به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی، مقاومت اسلامی لبنان در بیانیهای اعلام کرد رزمندگان حزب الله، یک تانک مرکاوا ارتش اشغالگر را در حداثا در جنوب لبنان با موشک هدف قرار دادند که به انهدام آن منجر شد. این سومین حمله از این نوع در این منطقه است.
رسانههای صهیونیستی هم از اصابت یک موشک شلیک شده از خاک لبنان به شهرک شلومی در شمال سرزمینهای اشغالی خبر دادند.