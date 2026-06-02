رئیس مجلس لبنان با انتقاد از ادامه حملات رژیم صهیونیستی همزمان با مذاکرات، تأکید کرد: حزبالله از آتشبس واقعی استقبال میکند و تنها راه پایان دادن به تجاوزات، وادار کردن رژیم صهیونیستی به پایبندی به آتشبس است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس لبنان در گفتوگو با روزنامه نیویورک تایمز بر ضرورت برقراری آتشبس واقعی برای پایان دادن به جنگ و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد.
بری با اشاره به چراغ سبز آمریکا برای تجاوز به لبنان، اظهار کرد: «هیچکس جز دونالد ترامپ نمیتواند یک آتشبس واقعی را به سرانجام برساند و این تنها راه موجود برای توقف درگیریهاست.»
او با اشاره به موضع مقاومت لبنان، افزود: «حزبالله نسبت به برقراری یک آتشبس واقعی رویکردی مثبت دارد، اما مسئله اصلی وادار کردن رژیم صهیونیستی به پایبندی به آن است.»
رئیس مجلس لبنان همچنین تصریح کرد: «آنچه اکنون به آن نیاز داریم، توقف کامل حملات و پایان تجاوزات است؛ چه این موضوع در چارچوب توافق مرتبط با ایران باشد و چه به صورت مستقل دنبال شود.»
بری در ادامه با انتقاد از رفتار رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی از یک سو خواستار مذاکره است و از سوی دیگر به بمباران و حملات خود ادامه میدهد؛ رویکردی که هزینه سنگینی بر لبنان و مردم آن تحمیل کرده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که تجاوزات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه دارد و همزمان تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به آتشبس و جلوگیری از گسترش جنگ در جریان است.
این درگیریها درحالی ادامه دارد که رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه مدعی موافقت حزبالله و رژیم صهیونیستی با توقف حملات شده بود.
ترامپ در این باره ادعا کرده بود: «از طریق نمایندگان عالیرتبه، تماس تلفنی بسیار خوبی با حزبالله داشتم و آنها موافقت کردند که تمام تیراندازیها متوقف شود. اسرائیل به آنها حمله نکند و آنها نیز به اسرائیل حمله نکنند.»
این در حالی است که «حسن فضل الله» نماینده حزبالله در مجلس لبنان اعلام کرد: مقاومت از آتشبس فراگیر در همه خاک لبنان حمایت میکند.
«حسن فضل الله» تاکید کرد که پیشنهاد آمریکا مبنی بر توقف عملیات مقاومت در مقابل عدم حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت غیرقابل قبول است.