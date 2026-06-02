مرحله دوم برگزاری کلاس‌های تقویتی و جبرانی با هدف ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان، از شانزدهم خرداد در فرهنگسرای سعدی کیش آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: برگزاری طرح کلاس‌های تقویتی و جبرانی در راستای سیاست‌های حمایتی آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش و بهره مندی دانش آموزان از خدمات رایگان آموزش تکمیلی، تقویت بنیه علمی و فراهم‌سازی فرصت‌های آموزشی مؤثر، با برنامه‌ریزی هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در فرهنگسرای سعدی اجرا می‌شود.

بر اساس نتایج ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌های انجام شده، آمار رضایت شرکت‌کنندگان در دوره اول از کیفیت تدریس و محتوای آموزشی ۹۵ درصد بوده است و دومین دوره نیز با تمرکز ویژه بر دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم با هدف آمادگی علمی آنان برای شرکت در امتحانات نهایی و آزمون‌های سراسری برگزار می‌شود.

سرفصل‌های درسی در این دوره به تفکیک رشته‌ها ارائه می‌شود:

رشته ریاضی: دروس حسابان، ریاضی، فیزیک و شیمی

رشته تجربی: دروس زیست‌شناسی، شیمی و فیزیک

رشته ادبیات و علوم انسانی: دروس ادبیات فارسی، فنون، جامعه‌شناسی و عربی

مباحث آموزشی مقطع متوسطه اول نیز در این دوره گنجانده شده است.

کلاس‌های آموزشی شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۵ تا ۲۰:۴۵ برگزار می‌شوند.

دانش آموزان متقاضی برای نام نویسی و کسب اطلاعات تکمیلی از ساعت ۸ تا ۱۴ با شماره‌های ۴۴۵۶۰۳۴۳، ۴۴۴۳۳۰۲۳ و ۴۴۴۲۱۹۴۴ با پیش شماره ۰۷۶ تماس بگیرند.