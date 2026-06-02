رئیس‌جمهور آمریکا دستیابی به توافق با ایران را «حتی بهتر از یک پیروزی نظامی» توصیف و ادعا کرد: توافق با ایران احتمالا در هفته آینده حاصل خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه به وقت محلی در مصاحبه با شبکه‌ای بی سی نیوز و در تناقض با اظهارات قبلی خود مدعی شد، فکر می‌کند «طی هفته آینده» با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید.

ترامپ دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ایران را «حتی بهتر از یک پیروزی نظامی» توصیف کرد و افزود: «این موضوع ساده‌ای نیست. شما درباره یک کشور واقعاً بزرگ صحبت می‌کنید؛ کشوری بسیار بزرگ که قرار است به توافق برسد. خصومت‌های بسیار عمیقی وجود دارد.»

ترامپ ادعا کرد کرد: «بنابراین این کار برای آنها آسان نیست. از دیدگاه ما هم آسان نیست. اما در حال به دست آوردن آن چیزی هستیم که نیاز است به دست آوریم.»

رئیس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تفاهم‌نامه مربوط به بازگشایی تنگه هرمز نهایی و مورد توافق قرار خواهد گرفت، گفت: «فکر می‌کنم این اتفاق طی هفته آینده رخ دهد.»

ترامپ مدعی شد: هنوز به‌طور نهایی با این تفاهم‌نامه موافقت نکرده است، زیرا «هنوز باید روی چند مورد دیگر به توافق برسیم.»

ترامپ همچنین در بخشی از اظهارات خود به تحولات لبنان اشاره کرد و گفت که نارضایتی ایران از حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، روند مذاکرات را تحت تأثیر قرار داده است.

او ادعا کرد: «امروز یک مشکل کوچک به وجود آمد؛ ایرانی‌ها از حملات اسرائیل به لبنان ناراضی بودند؛ بنابراین با حزب‌الله صحبت کردم و به آنها گفتم شلیک نکنند و با نتانیاهو نیز صحبت کردم و گفتم شلیک نکنند؛ در نتیجه هر دو طرف تیراندازی را متوقف کردند.»

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۱۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتش‌بسی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، محسوب می‌شود. نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در تمامی جبهه‌ها است.»

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: «ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامد‌های هرگونه نقض این آتش‌بس خواهند بود.»

«محمد باقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران نیز تصریح کرد: «اعمال محاصرهٔ دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان از سوی رژیم نسل‌کش صهیونیستی، شواهد روشن عدم پایبندی آمریکا به آتش بس است. هر انتخابی، هزینه‌ای دارد و صورتحساب آن هم از راه میرسد.»

رئیس جمهوری آمریکا ۲۳ می ۲۰۲۶ برابر با دوم خرداد ۱۴۰۵ ادعا کرد: یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و ایران تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن است و جنبه‌ها و جزییات نهایی توافق در دست بررسی است و به‌زودی اعلام خواهد شد.

«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که دو طرف در مرحله نهایی‌سازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است و پایان تعرضات دریایی آمریکا، که واشنگتن از آن با عنوان محاصره دریایی یاد می‌کند، و آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این یادداشت تفاهم است.