هشدار انصارالله یمن به رژیم صهیونیستی درخصوص ادامه تجاوز به لبنان
محمد الفرح، از رهبران جنبش انصارالله یمن هشدار داد: دشمن صهیونیستی باید بداند که هرگونه تجاوز در لبنان با پاسخ همهجانبه مواجه خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد الفرح گفت: نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان تا زمانی که از مناطق اشغالی عقب نشینی نکنند، جان شان در معرض خطر مرگ خواهد بود و هرگونه اقدام تنش زای دشمن با پاسخ شدید و جامع مواجه خواهد شد.
این عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن پیش از این نیز، در واکنش به تبلیغ عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی و دعوت به خلع سلاح مقاومت، تأکید کرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که توقف مقاومت به پایان تجاوزات رژیم صهیونیستی به منطقه منجر شود.
روزنامه الاخبار هم در مطلبی به نقل از منابع در یمن اعلام کرد هرگونه تشدید تنش از سوی اسرائیل با پاسخی یکپارچه از محور مقاومت روبهرو خواهد شد و صنعا اجازه نخواهد داد لبنان مورد تعرض قرار گرفته و حزبالله بهتنهایی بجنگد.