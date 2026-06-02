به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، محمد الفرح گفت: نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان تا زمانی که از مناطق اشغالی عقب نشینی نکنند، جان شان در معرض خطر مرگ خواهد بود و هرگونه اقدام تنش زای دشمن با پاسخ شدید و جامع مواجه خواهد شد.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن پیش از این نیز، در واکنش به تبلیغ عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و دعوت به خلع سلاح مقاومت، تأکید کرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که توقف مقاومت به پایان تجاوزات رژیم صهیونیستی به منطقه منجر شود.