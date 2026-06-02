برنامه حرکت شناورهای مسافربری و حمل خودرو کیش، سه شنبه ۱۲ خرداد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۹ شناور مسافربری از ساعتهای ۶:۴۵، ۷، ۹، ۱۰:۱۵، ۱۱:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ از بندر کیش به سمت چارک و ۸ شناور نیز از بندر چارک به سمت کیش در ساعتهای ۷، ۸، ۹، ۱۰:۱۵، ۱۱:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۴ و ۱۵ به مسافران خدمات رسانی میکنند.
مسافران میتوانند برای تهیه بلیت به پایگاه رسمی اداره کل بنادر کیش به نشانی ticket.kishports.com مراجعه کنند.
️برنامه حرکت شناورهای حمل خودرو (لندینگکرافت) نیز امروز سه شنبه اعلام شد:
حرکت شناورها از بندر چارک به کیش ساعت ۴:۳۰ تا ۱۵ و بندر آفتاب به کیش ساعت ۴:۳۰ تا ۱۰ و از کیش به بنادر چارک و آفتاب ساعت ۷ تا ۱۴ انجام خواهند شد.