به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در گزارشی از گفت‌و‌گوی تلفنی با رئیس مجلس لبنان نوشت: در گفت‌و‌گو با برادرم آقای نبیه بری، رییس مجلس لبنان تاکید کردم که اگر جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان ادامه پیدا کند نه تنها روند گفت‌و‌گو‌ها را متوقف می‌کنیم بلکه در مقابل رژیم خواهیم ایستاد.

زنده‌باد مقاومت!

زنده‌باد دفاع از سرزمین مادری!

زنده‌باد برادری دو ملت ایران و لبنان !