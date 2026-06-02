رئیس مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی نوشت: زندهباد مقاومت! زنده باد دفاع از سرزمین مادری! زنده باد برادری دو ملت ایران و لبنان!
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در گزارشی از گفتوگوی تلفنی با رئیس مجلس لبنان نوشت: در گفتوگو با برادرم آقای نبیه بری، رییس مجلس لبنان تاکید کردم که اگر جنایتهای رژیم صهیونیستی در لبنان ادامه پیدا کند نه تنها روند گفتوگوها را متوقف میکنیم بلکه در مقابل رژیم خواهیم ایستاد.
