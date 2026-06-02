پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه عکس العمل ایران در برابر دشمنان متجاوز، پشیمان کننده است، گفت: اکنون رزمندگان ما با آمادگی بیشتر و اراده قوی تر، آماده رزم با دشمن هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجیصادقی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به روند رفتار دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: در ۴۷ سال گذشته، ملت ایران انواع توطئهها، فتنهها و تجاوزات دشمن را تجربه کرده و دستکم سه دفاع مقدس را پشت سر گذاشته است.
وی افزود: دشمن در همه این مقاطع ابتدا با قدرت نظامی و وعده پیروزی وارد میدان شده اما در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: بیش از ۹۰ شب است که مردم غیرتمند ما در میادین و خیابانها پیشتاز جنگ تحمیلی سوم بودند در کنار نیروهای مسلح قدرتمند جمهوری اسلامی ایران. از میدان دفاع چه خبر؟
حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی: الحمدالله به مردم عزیز عرض میکنم با اعتماد و ایمان به خدا رزمندگان و فرزندان شما در نیروهای مسلح هم قدرت و توانمندی بالایی دارند و هم اراده بکارگیری این قدرت را دارند. با تمام وجود و اعتقاد و ایمانی و اراده و رزمی آمادگی کامل دارند و دستها واقعاً روی ماشهها است و اگر بار دیگر لازم شد و اقتضای نظام جمهوری اسلامی لازم دید، دشمنان ما خواهند داد که رزمندگان ما جوابهای محکمتر و خیره کننده تری برای دشمنان خواهند داشت.
سؤال: امروز این را در صحنه عمل دیدیم هر جا که تجاوزی صورت گرفت حتی در زمانی که سکوت نظامی و آتش بس بود، نیروهای جمهوری اسلامی ایران پاسخ دندان شکنی به تجاوزها و حملات و ماجراجوییهای دشمن دادند؟
حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی: بله امام شهیدمان یادمان داد و امام فعلی ما هم همان راه را میروند که ما در برابر هیچ دشمن متجاوز و هیچ حرکتی بدون عکس العمل نخواهیم بود و حتماً عکس العملها مثل گذشته برای دشمن پشیمان کننده و برای آنها ذلیل کننده خواهد بود. مردم مطمئن باشند پیمانی که عزیزان ما در همه نیروهای مسلح، در صحنههای مختلف، در شرق و غرب کشور و در همه صحنهها با مردم و امام خود بستهاند، هم به خدا تکیه دارند و هم پشت شان به این مردم گرم است و این مردم نشان دادند که قدردان رزمندههای خودشان هستند و آماده هستند که هرگاه از دشمن حرکتی ببینند حتماً عکس العمل محکم الان با آمادگی و تجربیات بیشتر و تجهیزات جدیدتر و با اراده قویتر که از همه مهمتر است. اراده رزمندگان این است که در برابر هر تجاوزی حتماً عکس العمل نشان بدهند.
سؤال: نکته بسیار مهمی که رهبر شهیدمان بر آن تأکید داشتند و سومین رهبر انقلاب هم بر آن تأکید دارند، اتحاد بین بخشهای مختلف کشور است. الان ما از میدان و نیروهای مسلح و مردم و خیابان صحبت کردیم و این اتحاد باید بین اجزای کشور برای اینکه سد محکمی برای توطئه برای این خاک باشد همیشه حفظ شود. این اتحاد را چقدر محکم و مهم میدانید؟
حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی: وقتی ما رهبری الهی داریم، وقتی میبینیم به لطف الهی با مجاهدت مردم دشمن نتوانست نه نام خامنهای و نه راه و مکتب خامنهای را تعطیل کند؛ و به اعتراف خودشان بعد از این پیام زیبایی که رهبر سوم ما به مناسبت ایام حج صادر کردند، تعبیر آنها این بود، خامنهای خامنهای است، خامنهای زنده است. وقتی این را میبینند یک رهبری داریم محور وحدت، الان در آستانه عید غدیر هستیم، ما میگوییم ولایت عامل انسجام است و وحدت است، یک وحدت حول محور ولایت، بسیار خوب است، همه عزیزان ما در همه صحنهها در یک چیز اجماع دارند و آن ولایتمداری و فرمانبرداری از ولایت است. با وجود این ولایت اتحاد ما اتحاد دستها نیست، اتحاد قلوب است، اتحاد اعتقادی است، اتحادی ریشه دار در مبانی فکری ما است. همان که مقام معظم رهبری و رهبری شهیدمان فرمودند اتحاد مقدس، چه چیزی اتحاد را مقدس میکند، الهی بودن است. خدا قدسی است، هر چیزی رنگ الهی پیدا کند قدسی میشود و این اتحاد اتحادی است قدسی و مقدس و دشمن با همه تلاش اش که خیلی تلاش میکند این اتحاد و وحدت را برهم بزند، رهبر عزیزمان هم فرمودند. اما به لطف الهی و با همه ولایتمداری مطمئناً دشمن در این نقشه ناکام خواهد بود.
سؤال: یک نکتهای از ابتدای جنگ تحمیلی سوم را مرور کنیم، شروع جنگ توسط دشمنان برای آغاز تحقق اهدافی که مدنظر داشتند آنها اشاره کردند باید تسلیم بدون قید و شرط توسط ایران، مقامات و مردم و همه چیز صورت بگیرد. میانه جنگ تهدید میکنند، چون استقامت مردم را در خیابان و اقتدار نیروهای مسلح نیروهای نظامی ایران را میبینند. در انتها دست به دامن آتش بس میشوند و فاز دیگری را آغاز میکنند، چون به اهداف شان نرسیدهاند و توان مقابله و هرگونه برنامه ریزی دیگری را ندارند. وارد مرحله دیگری میشوند، گزینه گفتوگو و مذاکره را مطرح میکنند و در این بین مباحث دیگری مطرح میشود. اگر بخواهیم از انتها آغاز کنیم، گفتوگو و مذاکره، مطالباتی که مردم در کف خیابان نسبت به این موضوع دارند تا هوشیاریهایی که باید هر لحظه توسط همه اجزای کشور در مقابل دشمن حفظ شود؟
حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی: ما ۴۷ سال است که توطئه و فتنه و تجاوزهای دشمن را میبینیم، لااقل سه دفاع مقدس دیدهایم. دشمن در هر سه دفاع مقدس این فرآیندی را که فرمودید دنبال کرد. اول با یک قدرت نظامی میآید و حمله میکند و وعده پیروزی به دنیا میدهد. ترامپ در این جنگ رمضان تسلیم شدن ایران، تجزیه ایران، تغییر حکمرانی در ایران، همه اینها را گفت که به لطف الهی در همه اهداف اش شکست خورد. بعد با تهدیدهای مکرر و حتی عقب نشینیها نتیجه نگرفت، الان به سراغ مذاکره آمده است. اما آیا منطق ما در این باب چه است، اولاً فراموش نکنیم اصل اساسی برای ما دو رکن است، یکی میدان و یکی خیابان است، آنچه که دشمن را در همه این صحنهها شکست داد حضورمردم ما در اجازه بدهید هر دو را بگویم میدان، چون هم میدان جنگ ما میدان است و هم خیابان ما میدان است و این برای ما اصل است. اما آیا ما در باب مذاکره به معنای این است که از آن دو اصل دیگر دست برداشتهایم، هرگز، هنوز هم برای ما اصالت همین است. مذاکرهای برای ما قبول قبول است که ضلع سوم میدان و خیابان باشد، در تعارض به آن نباشد، همان راه را دنبال کند. بر این اساس من پنج اصل را به مردم عزیز عرض میکنم. ما در باب این حرکت جدید دشمن که گفتوگو و مذاکره را مطرح میکند که یک مقدار میخواهم خیال آنها را راحت کنم عرض میکنم. اصل اول اینکه دشمنی ما با استکبار و امریکا رژیم صهیونیستی پایان پذیر نیست. این ریشه در مبانی ما دارد، ریشه در آیات قرآن دارد، خدا به ما اجازه نداده است که با دشمنان خدا و با دشمنان ملت مان دوستی کنیم، چون حق و باطل هیچ وقت همسو و هم راستا نخواهند شد. ما حتی اگر مذاکره کنیم، مذاکره نمیکنیم که با امریکا آشتی کنیم، مذاکره میکنیم که حق مان را بگیریم. خداوند به ما فرموده است که شما مجاز نیستید و حق ندارید با دشمنان دوستی کنید. خداوند فرموده است اگر با آنها دوست شدید و نشستید و لبخند زدید و رفیق شدید بدانید دیگر از سرزمین ایمان خارج هستید. قرآن میفرماید بدانید اینها اگر فرصت کنند به شما رحم نمیکنند، اگر اینها فرصت پیدا کنند، دشمنی شان را ظاهر میکنند، اگر فرصت پیدا کنند به شما حمله میکنند؛ بنابراین چه مذاکره کنیم و چه مذاکره نکنیم فراموش نمیکنیم ما نسبت به امریکا بغض داریم، پدر این امت را شهید کرده است، ۴۷ سال است که هر چه توانسته است ظلم کرده است و قبل از آن هم بوده است. دشمنی ما با استکبار و با رژیم صهیونی هرگز تمام نمیشود. اصل دوم اینکه ما هم قرآن یاد ما داده است و هم تجربه به ما یاد داده است که به این دشمن اطمینان هم نداریم. بعضی از وقتها بعضیها دشمن هستند، اما قول شان قول است، امروز میبینیم این استکبار و این امریکا حتی به وعدههای خودش هم وفا نمیکند، هرگز به او اطمینان نمیکنیم. به مردم و به مسئولین حق میدهم که به هیچ وعده و سخن دشمن اعتماد نکنند، چون بارها دیدهایم او به وعدههای خودش توجه نکرده است.
سؤال: خیلی هم دور نمیرویم، موضوع برجام را دیدیم، موضوع مذاکرات اول را دیدیم، مذاکرات دوم را دیدیم؟
حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی: بله لذا ما یک نکته دیگری که در این مذاکرات به آن توجه داریم اصل قرآنی است که به ما فرموده است باید با قدرت وارد شوید، بعد هم اگر دیدید اواهل خیانت بود، به او رحم نکنید و در مقابل او بایستید. پس اصل دوم به دشمن مان اطمینان هم نداریم، هم دشمن هستیم و هم اطمینان نداریم. اصل سوم اینکه ما در میدان و در صحنه عمل پیروز شدهایم، ما امروز از موضع قدرت و از موضع پیروزی سخن میگوییم نه از موضع استیصال و ضعف. اگر هم نظام اسلامی که براساس یک منطقی وارد بحث مذاکره میشود، به این معنا نیست که از سر استیصال و ضعف است. ما در اوج قدرت و در اوج پیروزی، اشاره کردم درحالی که دشمن ما هم در اهداف اش و هم در راهبردهایش شکست خورده است، با اعتماد به این مردم و با اعتماد به نیروهای مسلح مان براساس یک اصل قرآنی، مردم میدانند ما جنگ طلب نیستیم، بله مردم جنگ هستیم، جنگ بلد هستیم ولی جنگ طلب نیستیم. در اوج قدرت دشمن آمده و میگوید من میخواهم متارکه جنگ. با احتیاط و با دقت، از موضع پیروزی به شرط تحقق خواسته هایمان جنگ را تمام میکنیم، چون ما نمیخواهیم خونریزی شود. قرآن به ما یاد داده است با قوت بروید، اگر دیدید میخواهند خودی؟ کنند نه؛ لذا اصل سوم ما این است بدانید ما از سر ناچاری به گفتوگو روی نیاوردهایم، برعکس دشمن مان، دشمن اگر امروز سخن از مذاکره و گفتوگو میکند، بخاطر این است که در دو مرحله قبلی شکست خورده است و از سر استیصال آمده است، این هم اصل بسیار مهمی است. اصل چهارم که خیلی مهم است، برای ما مذاکره تنها گزینه نیست، حتی گزینه اصلی هم نیست. برای ما گزینه اصلی این مردم و این حضور و این رزمندگان هستند؛ لذا غصه نمیخوریم که آیا مذاکره جواب بدهد یا ندهد. ما نگران نیستیم و اضطراب نداریم، ما به این مردم و به این نیروهای مسلح اعتماد داریم و باکی هم نداریم. به مذاکره کنندگان مان میگوییم با آرامش و اطمینان و با احساس پیروزی و قدرت مذاکره کنید، اما نگران نباشید که آیا در مذاکره آنها تسلیم میشوند یا نمیشوند اگر تسلیم نشدند در میدان عمل تسلیم شان میکنیم.
سؤال: نکتهای که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی به محض برقراری آتش بس اشاره شد که اگر توانستیم در این بازه زمانی دستاوردهای میدان را تثبیت کنیم همه در کنار هم جشن میگیریم، اگر نه همه در کنار هم دوشاوش هم به جنگ علیه دشمن ادامه خواهیم داد؟
حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی: ما هیچ ترسی نداریم که مذاکرات چه نتیجهای بدهد، هیچ نگرانی نداریم هیچ اضطرابی نداریم برعکس دشمن، دشمن میداند اگر در مذاکرات شکست بخورد شکست سومی را باید تحمل کند ما نگرانی نداریم این هم یک اصل است اصل پنجم که برای ما مهم است این است که وقتی ما مذاکره را کنار میدان و کنار خیابان میبینیم نه مذاکره را رقیب آن دو چیز با این نگاه وارد مذاکره میشویم وقتی چنین شد ما هیچ نگرانی نسبت به آن نداریم، بر این اساس من عرض میکنم ما در بر اساس منافع ملی مان براساس هدایتهای رهبری مان، براساس نهادههای قانونی مان اطمینان داریم به اینها باور داریم ما باور داریم، رهبری داریم بصیر، مقتدر، آماده شاهد و ناظر بر همه امور همه نهادها را فرماندهی میکند ما با این نگاه وارد مذاکره میشویم و اولاً در مذاکرات این اصول را مطالبه میکنیم به مذاکره کننده هایمان با صراحت میگوییم اولاً بدانید با دشمن نشستهاید و میخواهید مذاکره کنید حالا مستقیم یا غیرمستقیم یا مکاتبهای پس با یک کشور غیر متجاوز مذاکره نمیکنید، دوم اطمینان نکنید سوم از موضع قدرت از موضع پیروزی شمای برنده با یک دشمن بازنده دارید مذاکره میکنید.چهارم نگران پایانش نباشید، چون گزینه اصلی ما ما این مردماند و این مردم هر کجا حضور پیدا کردند پیروزند گزینه اصلی ما رزمندگان ما و آن کسانی که در میدان حضور دارند و آخرش هم عرض میکنیم اگر شما با رعایت این اصول حرکت کنید مستظهر به حمایت مردم باشید حتی اگر میخواهید در مذاکره موفق باشید این مردم را میخواهید به این مردم تکیه داشته باشید بر این اساس من میخواهم دو سه تا توصیه به مردم بکنم اولاً مردم عزیز ما نگران آینده نباشید رهبری هوشیار، مسلط، آگاه داریم افرادی را منصوب کرده شوآم را که هم مسئولین این نظام درش هستند هم نمایندگان حضرت آقا درش هستند با هوشیاری و با توجه به دو اصل دیگر با توجه به میدان با توجه به حضور مردم وارد میشوند این اصول را رعایت میکنند از موضع ضعف نیستند دوم مردم عزیز مطالبه این اصول را داشته باشید، اما نگذارید دشمن بحث مذاکره را برود سراغ عامل اختلاف ما قرار بدهد آن بحث اتحاد مقدس که فرمودید اینجا مهم است دشمن امروز مذاکره نمیخواهد بکند دشمن امروز میخواهد با طرح مذاکره مردم ما را گرفتار اختلاف کند میداند این اتحاد مقدس است که تا اینجا ما را پیروز کرده حضرت آقا در پیامش به مجلس یک جمله بسیار تعیینکننده دارند فرمودند چه اختلافاتات موجه چه غیرموجه ممکنه جایی من با بعضی یه اختلافاتی داشته باشم از نظر خودمم توجیه دار.آقا میفرمایند امروز زمان اونها نیست امروز زمان این هست که ما با قدرت، با اتحاد نشان بدیهم دولت و ملت نشان بدهیم همه ذیل یک رهبری واحد هم ایستادیم میخواهم این را بگویم مطالبه گر باشید هیچ مانعی ندارد.
سوال: اما نگذاریم دشمن میان ما اختلاف ایجاد کند؟
حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی: همانطور که به همان جور که شبها شعار میدهید مجید نقطه زن نقطه بزن اشکال ندارد به مذاکرهکنندگان هم بگویید مذاکرهکنندگان هوشیارانه بزنید دشمن مطالبه داشته باشید، اما اختلاف نکنیم یک عدهای طرفدار مذاکره ... نه مذاکره اصل نیست برای ما، اما طبق اصول منطقی و قرآنی و عقلانی مان باهاش رفتار میکنیم و ما را متوقف نمیکند مذاکره نه رزمندگان ما را در میدان عمل متزلزل میکند نه مردم ما را در خیابان ولی این مطالبه را داشته باشیم نکته دیگری که درخواست میکنم اینجا یک خواهشم از دوستان و همکاران ما در شوآم من دارم از مسئولین که این مردم خوب توقعی دارند توقعی بحقی است من میخواهم درخواست را از طریق این برنامه شما داشته باشم این مردم انتظار دارند شما بیایید با آنها صحبت کنید بیایید اطلاعرسانی بهموقع کنید خدا رحمت کند روحش شاد شهید لاریجانی یادتان هست یکی از کارهای زیبایی که انجام داد از کی یاد گرفته بود از امام شهید امام شهیدمان در جنگ دوازه روزه دفاع مقدس دوم یادمان هست خودش میآمد میکروفون دست میگرفت با مردم صحبت میکرد این به مردم اطمینان میداد این به مردم آرامش میداد این به مردم جهت میداد من خواهشم اینه من استدعایی که دارم از مسئولین مان این است با این مردم این مردم بهشون اطمینان کنید این مردم، مردم در میدان هستند این مردم ایستادند بیایید شفاف روشن نمیگویم اسرار را بگو نه ممکن است یک سلسله اسرار خود مردم هم این مطالبه را ندارد، اما اطلاعرسانی به موقع، اما اینکه وضعیت را برای مردم گزارش بدهید این سبب میشود دشمن نتواند سوءاستفاده استفاده کند من عمدهترین نکتهای که امشب رویش پافشاری دارم این که این اتحاد مقدس، این وحدت همه سلیقهها و همه گروههای سیاسی همه انسانها حول دو محور اصلی یک ایمان دوم میهن که رهبر عزیزمان روی هردوش تکیه میکند ما این دو چیز این پرچم واحد ما امروز به متدینان مان میگوییم پرچم ایران پرچم امام حسین است این نماد است به میهن دوستانمان میگوییم این پرچم و محور و نماد ایران دوستی و پایبندی به ایران است من درخواستم این است مطالبه مانعی ندارد، اما اجازه ندهیم به دشمن اجازه فرصت ندهیم به دشمن شکست خورده بخواهد در صفوف متحد ما این اتحاد مقدس ما را خدشه دار کن.
سوال: این لازمه برنامهریزی برای امورات کشور است جنگ که شروع شد آقای حاج صادقی مسئولان آمدند با مردم صحبت کردند که الان حضور شما لازم بیایید در در میدان برای اینکه ما کشور را حفظ کنیم مردم آمدند و یک نتیجه بینظیر برای کشور حاصل شد مطمئناً در هر لحظه در هر کجا در هر حوزهای اگر مسئولان با مردم صحبت کنند مردم همان اعتمادی که مسئولان دارند چندین برابر در امورات جاری و ساری خواهد؟
حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی: من همینجا و ضمن تشکر از همه رسانهها و رساله ملی این مطالبه را هم از مسئولین دارم ببینیداین اتحاد مقدس یه نقشی را درش مسئولین دارند یه نقشی را مردم دارند نقش مسئولین این است هم به مردم اطمینان کنند هم اطلاعرسانی کنند هم خدمترسانی کنند یه وقتی حضرت امام شهید ما در یک سخنرانی چهارده خردادی یک جمله فرمودند به نظرم این جمله امروز خیلی مصداق دارد فرمودند امروز این حرف مال هفت هشت سال قبل است امروز بزرگترین مقابله با جبهه استکبار خدمتگزاری به این مردم است کسی سؤال کرد این دوتا مؤلف چه ربطی به هم دارند پاسخش این است خدمتگزاری به مردم، مردم را در صحنه نگه میدارد ما ممنونیم از دولتمردانی که در آن چهل روز درگیری شدید ما با جبهه استکبار انصافاً به مردم خدمترسانی خوبی داشتند امروز دشمن یک حربه اش برای ضربه زدن به جبهه ما این است که از نفوذیها از سوء استفاده گرها، از دنیاطلبها استفاده کند زندگی معیشتی مردم را سخت کند ولی باز این مردم تحمل میکنند از مسئولین انتظار هست پس مسئولین خدمتگزاری و اطمینان به مردم ایران به مردم و اطلاع رسانی در واقع مردم یک حرف حقی به این مسئولین دارند حرف خوبیه خیلی صادقانه و ساده میگویند مسئولین توقع ما بالا نیست نسبت به ولایت سرباز باشید نسبت به مردم خدمت گزار باشید خیلی ساده است مگر نیامدند گفتند که توی انرژی مشکل داریم من این مردمی که من میشناسم اگر بیاییم صاف باهاشون صحبت کنیم حاضرند شب چراغ خانه شان را خاموش بکنند صرفهجوییهای را به اوج برسانند، اما این، اما یک نقش مردم دارند، مردم باید با بصیرت بدانند امروز دشمن دنبال این است شما را متشتت کند به تعبیر قرآن میخواهد کاری بکند اقتدار را از شما بگیرد این اقتدار را کی میتواند بگیرد وقتی که شمار گرفتار انشقاق کند با وحدت پس حاصل حد مطالبهگری در برنامههای شبانه مطالبهگری در حضورها، مطالبهگری آری، اما اختلاف هرگز.
سؤال: اشاره کردید ما در میدان و در صحنه عمل توانستیم پیروزیهای مهمی را کسب کنیم. چگونه این پیروزیها را حفظ و تثبیت کنیم؟
حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی: رهبر عزیزمان که شایسته است عرض کنم که خدا را شاکریم خدا با هدایت و تفضل و مدیریت خودش نگذاشت این نظام الهی از این مسیری که امامین انقلاب تعیین کرده بودند خارج شود و نفس امام شهید شد رحمت. این شعاری که مردم میدهند که دست خدا بر سر ما است، دست خدا عیان شد، خامنهای جوان شد، این را باید شکر کنیم. حضرت آقا فرمودند شکر عملی، شکر عملی چه است، اینکه اولاً پیروزیها را ببینیم، مردم عزیز ببینید واقعاً شما دشمن را مستأصل کردید، دشمنی که آمده بود سه روزه سفره شما را جمع کند. الان بعد از ۹۰ روز گرفتا هذیان گویی اش کردید، دارد به هر دری میزند که بتواند به شما آسیب برساند. مهم این است همان که قرآن به ما میگوید، نسبت به ولایت فرمانبر باشید، هم مسئولین و هم مردم گوش به فرمان ولایت باشند، گوش به صداهای دشمنان، گوش به تفرقه افکنیهای آنها نداشته باشیم. دوم اینکه این پیروزیها که دشمن نتوانست رهبری را تغییر بدهد، نتوانست ریل گذاری رهبری را تغییر بدهد، همان کسی آمد که از جنس امام اول و دوم است و همان راه را میرود. وقتی پیام حج شان را شنیدند گفتند گویا همان امام شهید پیام داده است، وقتی پیام مجلس را میبینند میگویند همان چیزهایی است که حضرت آقا در دیدارها با مجلسی بیان میکردند. دوم تلاش دشمن این بود که کشور شما را تجزیه کند و گروه گروه کند، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، او حمله کرد، انسجام و وحدتی که ما در این جنگ رمضان از مردم دیدیم، در طول حتی ۴۷ سال گذشته ندیده بودیم و این دشمن را عصبانی کرده است و این شکست است. دشمن آمده بود نیروهای مسلح شما را نابود کند، همان دو سه روز اول گفت من نیروی دریایی سپاه را نابود کردم. من از نزدیک این برادران را دیدم، قطعاً امروز دهها برابر روز اولی که دشمن حمله کرد، نیروی دریایی ما توانمندتر، مقتدرتر، آمادهتر و با انگیزه و اراده قوی تری است، این شکست دشمن را ببینیم. پس نکته اول شکست را ببینیم، دوم اینکه ما امانتدار این شهدا و این امام هستیم، این پیروزیها را با حضورمان در صحنه حفظ کنیم، خسته نشدن. یک جملهای امام شهیدمان دارند که امروز زمان خسته شدن نیست، امروز زمان توقف نیست، با قدرت، با صلابت، با ولایتمداری، با اعتماد به مسئولین، با خدمتگذاری مسئولین به مردم این راه را ادامه بدهیم. قطعاً بدانیم پیروزیهای بزرگتری را در آینده شاهد خواهیم بود.
سؤال: اشاره کردید دیدارهایی با نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشتید، سلام و خدا قوت همه مردم ایران را به همه فرزندان ملت در نیروهای مسلح مخصوصاً عزیزان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخشهای مختلف که با انگیزه و پرتوان و آمادهتر از قبل آماده دفاع از این مرز و بوم هستند ابلاغ بفرمایید؟
حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی: چشم. اما عرض کنم آنها هم یک چیزی به من گفتهاند، گفتهاند هر کجا رفتید این را بگویید، ما بعد از خدا و بعد از ولایت، بزرگترین عامل اقتدار و اراده قوی و ایستادگی ما این مردم هستند و پشت ما به این مردم گرم است.