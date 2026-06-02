مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت خوزستان گفت : صنایع دریایی، یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و توسعه زنجیره‌های صنعتی استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهرام روانبخش در نشست تأمین و توسعه صنایع دریایی با محوریت «تحول صنایع دریایی در استان خوزستان» افزود : توسعه صنایع دریایی صرفاً یک برنامه بخشی نیست، بلکه یک مسیر کلیدی برای افزایش توان تولیدی استان، تقویت ساخت داخل و فعال‌سازی ظرفیت‌های صنعتی و خدماتی مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: اداره‌کل صمت استان با رویکرد «تحول‌محور» در حال پیگیری ایجاد سازوکارهای عملی برای حمایت از واحدهای فعال و نیز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع دریایی است که برای تحقق این هدف، باید نیازهای واقعی واحدها احصا شود و مسیر تأمین مالی، صدور مجوزها، تأمین مواد اولیه و توسعه بازار به شکل هماهنگ و زمان‌بندی‌شده پیش برود.

همچنین جواد کاظم‌نسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اهمیت صنایع دریایی در اقتصاد منطقه، بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار تأکید و خواستار پیگیری منظم مصوبات و حصول نتیجه عملی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد.

در ادامه جلسه، نمایندگان بانک‌ها دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره سازوکارهای تأمین مالی طرح های مرتبط ارائه کردند و موضوعاتی از جمله نحوه اولویت‌بندی طرح‌ها، تضمین‌ها، دوره تنفس و امکان استفاده از ظرفیت‌های حمایتی موجود بررسی شد.

در پایان مقرر شد با محوریت اداره‌کل صمت استان، جمع‌بندی نیازها و طرح های اولویت‌دار صنایع دریایی انجام شود و برای تصمیم‌گیری نهایی و ورود به مرحله اجرا، برنامه عملیاتی مشترک با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و شبکه بانکی تدوین شود.