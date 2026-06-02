در دیدار فرماندار قرچک با معاون رئیسجمهور؛
پیگیری توسعه اشتغال و زیرساختهای روستایی قرچک
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در جلسه ای با فرماندار قرچک و بخشدار مرکزی، ظرفیتهای اشتغالزایی، توسعه روستایی، حمایت از واحدهای تولیدی راکد و اجرای طرحهای توانمندسازی در روستاهای شهرستان قرچک را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
جلسهای با حضور حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، علی محمد اسلامی فرماندار شهرستان قرچک و بخشدار مرکزی برگزار شد و مهمترین ظرفیتها، نیازها و برنامههای توسعهای روستاهای شهرستان مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
فرماندار شهرستان قرچک در این جلسه با تشریح ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی شهرستان اظهار داشت: قرچک با وجود وسعت محدود جغرافیایی ۹۰/۲ کیلومتر مربعی، جمعیتی بالغ بر ۳۲۰ هزار نفر دارد که حدود ۵۵ هزار نفر از آنان در هشت روستای دارای دهیاری و دو روستای فاقد دهیاری سکونت دارند، نزدیکی به پایتخت و ظرفیتهای اشتغالزایی موجود، موجب افزایش جمعیت و توسعه سکونت در این شهرستان شده است.
اسلامی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی روستاهای قرچک افزود: بسیاری از روستاهای شهرستان در حوزههایی نظیر جوراببافی، پوشاک، صنایع دستی و مشاغل خانگی فعال هستند و این ظرفیتها، زمینه مناسبی برای توسعه اشتغال و کارآفرینی فراهم کرده است و همچنین شهرک صنعتی قرچک با روند توسعه فعلی در آینده یکی از قطبهای مهم صنعتی استان تهران خواهد شد.
نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک از پیگیری رفع کمبود سرانه آموزشی شهرستان در دولت چهاردهم «وفاق ملی» در جهت جبران کمبودهای آموزشی خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۲ مدرسه در نقاط مختلف شهرستان در دست ساخت قرار دارد که بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان را پوشش خواهد داد.
فرماندار شهرستان قرچک در ادامه به برنامههای حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ مگاوات احداث نیروگاههای خورشیدی و CHP در شهرستان قرچک با پیگیری های به عمل آمده در حال اجرا است و اجرای این پروژهها میتواند نقش مؤثری در تأمین پایدار انرژی ایفا کند.
اسلامی همچنین پیشنهاد ایجاد مجموعهای متمرکز برای استقرار و ساماندهی مشاغل روستایی و کارگاههای تولیدی را مطرح کرد و خواستار حمایت از توسعه فضاهای فرهنگی، آموزشی و مهارتی برای نوجوانان، جوانان و خانوادهها با احداث سراهای محله در روستاهای قرچک شد.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در این جلسه با استقبال از ظرفیتهای موجود در شهرستان قرچک، بر آمادگی برای حمایت از طرحهای اشتغالزایی، مشاغل خانگی، تعاونیهای تولیدی و واحدهای راکد تأکید کرد و گفت: واحدهای تولیدی راکد یا نیمهفعال که با مشکلاتی نظیر سرمایه در گردش، تجهیزات، زیرساخت یا مسائل حقوقی مواجه هستند، شناسایی و برای بررسی کارشناسی معرفی شوند تا زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید فراهم شود.
حسین زاده همچنین از آمادگی برای حمایت از طرحهای اشتغالمحور فردی و تعاونی، توسعه زیرساختهای تولیدی در سطح شهرستان و کمک به رفع مشکلات حوزه آب در چارچوب قانون و کارشناسی خبر داد و بر لزوم استفاده از ظرفیت ها برای ایجاد درآمد پایدار و توسعه روستاهای قرچک تأکید کرد.