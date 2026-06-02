مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از رفع تصرف فوری ۴۵ هزار و ۶۲۰ مترمربع اراضی ملی در استان به ارزش ۶ هزار ۴۵۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح اله عمادی با اشاره به ۷۱ عملیات رفع تصرف فوری در استان بیان کرد: این رفع تصرفات اراضی ملی و دولتی با درایت نیرو‌های یگان حفاظت اراضی در شهرستان‌های استان انجام شد.

وی مساحت این اراضی را بیش از ۴۵ هزار و ۶۲۰ مترمربع عنوان کرد و افزود: این اقدام با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی صورت گرفت.

عمادی اظهار داشت: عوامل اداره کل راه و شهرسازی استان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند و همچنین به صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: این تعداد رفع تصرف در شهر‌های ماهشهر، اهواز، اندیمشک، بندرامام (ره)، مسجدسلیمان، دزفول و بهبهان توسط یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان انجام شده است.

عمادی از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال تقدیر و تشکر کرد.

وی تلاش‌های یگان حفاظت اراضی اداره کل را در تعامل با مقامات انتظامی و قضایی در این مسیر موثر و پیشرو خواند و از دقت و تیزهوشی روسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها قدردانی به عمل آورد.

عمادی از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.

استان خوزستان با بیش از پنج میلیون نفر یکی از استان‌های پرجمعیت کشور به شمار می‌رود.