رئیس اداره گاز دزفول گفت: طرح توسعه شبکه گاز روستاهای بخش چغامیش این شهرستان به طول سه هزار و ۶۰۰ متر، روز دوشنبه در آیینی با حضور مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهدی صادقی‌نساج در آیین بهره‌برداری از طرح توسعه شبکه گاز روستا‌های بخش چغامیش دزفول به طول سه هزار و ۶۰۰ متر که با حضور مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید، بیان داشت: شبکه گاز روستا‌های فضیلی، سیدنور، بنوت پایین، حمزه، بدیلیان، بنه‌عیسی، خیبر و شهید بهشتی در این طرح اجرا شد.

وی افزود: همچنین در سال گذشته، یک هزار متر شبکه‌گذاری گاز بین روستا‌های بخش چغامیش انجام و ۲۰۰ کنتور رگلاتور در روستا‌های این بخش اضافه شد.

صادقی نساج اظهار کرد: ۲ روستای بنه‌ایمانی و بنه‌عاصی از توابع بخش چغامیش نیز که تاکنون از شبکه گازرسانی بهره‌مند نبودند، احداث شبکه برای آنها انجام و علمک نصب شد.

رئیس اداره گاز دزفول ادامه داد: طی سال گذشته، چهار هزار متر شبکه گاز در بخش چغامیش اجرا شد و امسال نیز با وجود شرایط جنگی، سه هزار و ۶۰۰ متر شبکه گاز اضافه شد.

صادقی‌نساج درباره ترمیم ایستگاه‌های فشار گاز نیز گفت: سه ایستگاه گاز بخش چغامیش بازسازی شد.

وی ادامه داد: ۲ هزار متر شبکه گاز نیز در شهر جندی‌شاپور اجرا شده است که در ماه‌های آینده نسبت به نصب علمک برای آنها اقدام خواهد شد.

رئیس اداره گاز دزفول تاکید کرد: با اجرای این طرح‌ها در بخش چغامیش، شاهد یک انقلاب در حوزه گاز بودیم.

افتتاح ساختمان اداره گاز چغامیش دزفول

ساختمان اداره گاز شهر چغامیش نیز با صرف اعتباری افزون بر ۱۸۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

امروز با حضور نماینده دزفول، بخشدار چغامیش، اعضای شورا و معتمدان منطقه از ساختمان در حال ساخت اداره گاز شمس‌آباد نیز بازدید شد.

این ساختمان با اعتباری افزون بر ۲۳۰ میلیارد ریال در حال ساخت است و تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت دارد.