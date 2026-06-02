نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، خواستار تسریع دولت در پرداخت بهای گندم خریداریشده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسویزاده با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: دولت و بهویژه سازمان هدفمندی یارانهها باید هرچه سریعتر نسبت به پرداخت پول کشاورزان اقدام کنند، زیرا این تأخیرها خسارتهای جدی به بخش کشاورزی وارد کرده است.
وی افزود: به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات، حدود ۶۰۰ هزار تن از گندم تولیدی کشور به جای ورود به چرخه خرید تضمینی خارج از این چرخه به فروش رفت که این روند به نفع تولیدکنندگان و امنیت غذایی کشور نیست.
موسوی زاده با اشاره به مشکلات کشاورزان در زمینه کشت شلتوک تصریح کرد: تأمین آب مورد نیاز کشاورزان برای کشت شلتوک باید به نحوی انجام شود که مشکلات و محدودیتهای سال گذشته برای آنها تکرار نشود.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حمایت بانک کشاورزی از بهرهبرداران بخش کشاورزی تأکید و عنوان کرد: این بانک باید از طریق طرحهای حمایتی و تأمین منابع مالی، پشتیبانی لازم را از کشاورزان به عمل آورد.
وی با اشاره به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: اگرچه قیمت گندم به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، اما این رقم متناسب با افزایش هزینههای تولید نیست، زیرا قیمت بسیاری از نهادههای کشاورزی طی سالهای اخیر سه تا چهار برابر شده در حالی که نرخ گندم کمتر از دو برابر افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تأمین آب مورد نیاز کشاورزان بهویژه در مناطق پاییندست رودخانه کرخه و محدوده حمیدیه تأکید کرد و گفت: در بعضی مناطق آب کافی در اختیار کشاورزان قرار نمیگیرد و این مسئله تولید محصولات کشاورزی را با چالش روبهرو کرده است.
موسویزاده تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی کشور مستلزم حمایت مؤثر از کشاورزان، تأمین بهموقع آب، نهادههای مورد نیاز و پرداخت سریع مطالبات آنها است و مجلس این مطالبات را با جدیت پیگیری خواهد کرد.