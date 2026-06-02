بیش از ۶۰ شهید و زخمی در حمله صهیونیستها به بیمارستان جبل عامل
منابع لبنانی اعلام کردند: در حمله هوایی دشمن صهیونیستی به بیمارستان " جبل عامل " در شهر صور ۳ نفر شهید و حدود ۶۰ نفر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، این منابع همچنین اعلام کردند در این حمله 3 ساختمان مسکونی به طور کامل تخریب شد، به چندین ساختمان دیگر آسیب رسید و خسارات سنگینی نیز به بیمارستان جبل عامل وارد شد.
هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر همچنین، شهرک مروانیه در شهرستان صیدا در جنوب لبنان را برای دومین بار بمباران کردند.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت لبنان شمار شهدای حملات رژیم اشغالگر به ۳ هزار ۴۳۳ نفر و زخمیها به ۱۰ هزار و ۳۹۵ نفر رسیده است.
در واکنش به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی، حزب الله لبنان اعلام کرد: محل تجمع نظامیان و خودروهای زرهی دشمن صهیونیستی در حومه جنوبی شهرک «العدیسه» در جنوب لبنان را با موجی از موشک ها هدف قرار داد.
مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد رزمندگان حزب الله در شبانهروز اخیر، با انجام ۳۸ عملیاتِ پیدرپی، مواضع، پایگاهها و مراکز تجمع نظامیان صهیونیست را در امتداد نوار مرزی و عمق سرزمینهای اشغالی هدف قرار دادند.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد: بر اثر حملات پهپادهای انفجاری حزب الله، یک افسر ارتش از تیپ گولانی کشته شد و 7 نظامی دیگر، از جمله 4 افسر، زخمی شدند. حال برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است.