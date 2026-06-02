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رئيس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان از کشف ۸ تُن چوب قاچاق در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفتر: در راستای مبارزه با قاچاق محصولات و فرآوردههای چوبی، مأموران گشت انتظامی شهرستانهای شوش و باوی ۲ دستگاه کامیون حامل چوبهای قاچاق را شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، کامیونهای حامل بار قاچاق را متوقف و در بازرسی از آنها مقدار ۸ تُن چوب قاچاق کشف کردند؛ که در این رابطه ۳ متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان تصریح کرد: پلیس با هرگونه قاچاق منابع طبیعی که به اقتصاد کشور و محیط زیست آسیب وارد میکند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.