رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با رئیس مجلس لبنان پیوند دو کشور را ناگسستنی توصیف و تاکید کرد اگر جنایت‌ها ادامه پیدا کند نه تنها روند گفت‌و‌گو‌ها را متوقف می‌کنیم بلکه جلوی رژیم صهیونیستی خواهیم ایستاد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان گفت: حزب الله و امل امروز هم از سرزمین مادری‌شان و هم از امت اسلامی دفاع می‌کنند. از این جهت پیوند ایران و لبنان ناگسستنی است و جان ما و شما یکی است.

محمدباقر قالیباف افزود: در ۲ روز گذشته با جدیت توقف حملات اسرائیل را دنبال کرده‌ایم و اگر جنایت‌ها ادامه پیدا کند نه تنها روند گفت‌و‌گو‌ها را متوقف می‌کنیم بلکه جلوی رژیم صهیونیستی خواهیم ایستاد.

رئیس مجلس ادامه داد: ما مصمم هستیم که آتش بس در همه جای لبنان و به ویژه در جنوب این کشور برقرار شود.

قالیباف تاکید کرد: چنانچه توافقی برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا شکل بگیرد شامل توقف حملات در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان خواهد بود.

نبیه بری، رئیس مجلس لبنان ضمن قدردانی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی: لبنان هرگز مواضع مثبت ایران در این مرحله حساس را فراموش نمی‌کند.