به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالامیر نیرومند افزود: با همکاری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ضایعات و پسماند‌های نیشکر تبدیل به نهاده‌های دامی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح افزایش ظرفیت تولید نهاده‌های دامی در استان و کاهش ضایعات و پسماند‌های نیشکر است، ادامه داد: در این طرح با تبدیل سرشاخه‌های نیشکر به خوراک دام و یک صنعت درآمدزا، تأمین نیاز‌های حیاتی بخش دامپروری محقق خواهد شد.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: با وجود کشت و صنعت‌های نیشکر در سطح خوزستان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر این شد که از منابع سبز سرشاخه‌های قابل برداشت نیشکر برای تولید خوراک دام استفاده کند.