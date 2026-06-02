پخش زنده
امروز: -
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: پسماندهای نیشکر برای نهادههای دامی در استان استفاده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالامیر نیرومند افزود: با همکاری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ضایعات و پسماندهای نیشکر تبدیل به نهادههای دامی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح افزایش ظرفیت تولید نهادههای دامی در استان و کاهش ضایعات و پسماندهای نیشکر است، ادامه داد: در این طرح با تبدیل سرشاخههای نیشکر به خوراک دام و یک صنعت درآمدزا، تأمین نیازهای حیاتی بخش دامپروری محقق خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: با وجود کشت و صنعتهای نیشکر در سطح خوزستان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر این شد که از منابع سبز سرشاخههای قابل برداشت نیشکر برای تولید خوراک دام استفاده کند.