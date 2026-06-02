به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کلودیا شینباوم دوشنبه شب در یک کنفرانس خبری گفت: من معتقدم که جریان‌های راست افراطی در آمریکا به دلیل اختلافات ایدئولوژیک خواستار روابط بد با مکزیک هستند.

رئیس جمهور چپگرای مکزیک افزود که او تصور نمی‌کند که این هجمه‌ها با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هماهنگ شده باشد.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که هفته جاری یک راهپیمایی در مکزیک برگزار شد و در آن شینباوم از دخالت نهاد‌های دولتی آمریکا و گروه‌های ذینفع در کشورش انتقاد کرد.

او در راهپیمایی به مناسبت دومین سالگرد ریاست جمهوری‌اش گفت: چه کسی در مکزیک تصمیم می‌گیرد؟ آژانس‌های خارجی یا مردم؟ ما از حاکمیت و استقلال مکزیک دفاع می‌کنیم.

روابط مکزیک و آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به دلیل اختلاف بر سر تعرفه‌ها و سیاست‌های مهاجرتی رو به وخامت گذاشته است.

وزارت دادگستری آمریکا در ماه آوریل ۱۰ مقام مکزیکی از جمله روبن روچا فرماندار ایالت سینالوآ از حزب حاکم مورنا را به اتهام ارتباط با قاچاق مواد مخدر متهم کرد.

این مساله موجب تشدید تنش میان دو کشور شد و پس از آن شینباوم درخواست‌های برای حفاظت از حاکمیت مکزیک را افزایش داد.