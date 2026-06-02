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خودباوری و پیشرفت برای نسل امروز در کتاب «۲۰ میکرون دقت»
یک فعال حوزه رسانه و ادبیات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: با تأکید بر مغفولماندن «ادبیات پیشرفت» در سالهای گذشته گفت: کتاب «بیست میکرون دقت» نمونهای تازه و اثرگذار از روایتهای پیشرفت است که میتواند با ارائه نمونههای عینی از توانمندی نخبگان ایرانی، امید و خودباوری را به نسل جوان و دانشجویان منتقل کند.
حسام مِدحت با اشاره به جایگاه ادبیات پیشرفت در سالهای پس از انقلاب اسلامی افزود: برخلاف ادبیات پایداری که به همت نویسندگان و پژوهشگران و با حمایتهای مستمر مورد توجه و معرفی قرار گرفته، ادبیات پیشرفت کمتر دیده شده و در حوزه توزیع و روایت آن برای عموم مردم، اقدامات کمتری صورت گرفته است.
وی افزود: با این حال در سالهای اخیر و به همت نویسندگانی همچون آقای حبیبی و مجموعههای دیگر که شبیه این هستند، ادبیات پیشرفت را به یکی از محورهای مهم در حوزه کتاب و روایت تبدیل شده و آثار متعددی در این زمینه منتشر شده است.
مدحت گفت: کتاب «بیست میکرون دقت» را میتوان یکی از تازهترین و شاخصترین آثار این جریان دانست.
وی با اشاره به فضای تبلیغاتی و روایتهایی که گاه تصویری یکسویه از وضعیت علمی کشور ارائه میدهند، افزود: در حالی که گاه موضوع مهاجرت نخبگان پررنگ میشود، کمتر به روایت دانشجویان و پژوهشگرانی پرداخته شده که در کشور ماندهاند و با تکیه بر دانش و توان خود، محصولات فناورانه و دانشبنیان تولید کردهاند.
این پژوهشگر و فعال رسانه با بیان اینکه این کتاب صرفاً یک روایت داستانی نیست، گفت: «بیست میکرون دقت» با ارائه نمونهای عینی از تلاش دانشجویان دانشگاه شریف در ساخت یک دستگاه پیشرفته پزشکی که بخشی از نیاز کشور را برطرف کرده، مفهوم «ما میتوانیم» را به شکلی ملموس به مخاطب منتقل میکند.
وی گفت: ادبیات پیشرفت میتواند برای نسل امروز که با حجم بالایی از روایتهای متضاد و بعضاً ناامیدکننده مواجه است، جذاب و الهامبخش باشد؛ چراکه به جای شعار، نمونههای واقعی از تلاش، ماندن و اثرگذاری را نشان میدهد.
مدحت در پایان توصیه کرد دانشجویان و همچنین استادان دانشگاهها مطالعه این آثار را در برنامه خود قرار دهند و گفت: استادان میتوانند با بهرهگیری از این روایتهای عینی، دانشجویان را در مسیر تلاش علمی، مسئولیتپذیری و نقشآفرینی در پیشرفت کشور ترغیب کنند.
کتاب «۲۰ میکرون دقت» در نشر راهیار و به مناسبت هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب منتشر شده است.