رسانه آمریکایی آکسیوس گزارش داد؛ رئیسجمهور آمریکا از ترس قطع تبادل پیام با ایران، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را درخصوص حمله به لبنان مهار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه خبری آکسیوس شامگاه دوشنبه گزارش داد؛ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا پس از هشدار ایران، طرح «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی را برای بمباران اهدافی در بیروت متوقف کرد.
یک مقام صهیونیستی در گفتوگو با آکسیوس ادعا کرد: «حملات برنامهریزی شده به بیروت انجام نخواهد شد.»
این رسانه آمریکایی تاکید کرد: «تصمیم ترامپ برای مهار نتانیاهو، نشانه روشنی بود مبنی بر اینکه او نمیخواهد متحد کلیدیاش مانع توافق با ایران شود.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر با انتشار بیانیهای اعلام کرده بود: «علیرغم تلاشهای اعلامی آمریکا در روزهای نخست بعد از آتشبس جهت وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزات علیه لبنان، مسئولیت مستقیم آمریکا، چه در نقض آتشبس علیه ایران و چه در نقض آتشبس از سوی رژیم اسرائیل علیه لبنان، محرز است و مسئولیت آثار و پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا میباشد.»
آمریکا از رژیم صهیونیستی خواسته که بهعنوان بخشی از یک تلاش گستردهتر برای کاهش تنش، برای چند هفته به بیروت حمله نکند، اما یک مقام آمریکایی اشاره کرد که این موضع ممکن است «نرمتر» شود.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است که مکالمه میان نتانیاهو و ترامپ، تصمیم حمله به ضاحیه جنوبی را به تاخیر انداخته و تلاشها برای دستیابی به آتشبس جدید در جریان است.
«حسن فضل الله» نماینده حزبالله در پارلمان لبنان نیز در سخنانی تصریح کرد بیروت از آتشبس فراگیر در تمام اراضی لبنان حمایت میکند.
«حسن فضل الله» تاکید کرد که پیشنهاد آمریکا مبنی بر توقف عملیات مقاومت در مقابل عدم حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت غیرقابل قبول است.