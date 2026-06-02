رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمنان علیه کشورمان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، وحدت ملی و دیپلماسی مقتدرانه را از مهم‌ترین راهبردهای عبور از شرایط کنونی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن حاجی میرزایی رییس دفتر رییس جمهور در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید ضمن ابلاغ سلام و تحیت دکتر پزشکیان به تشریح شرایط موجود کشور در بخش‌های داخلی، بین المللی، جنگ ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونسیتی، وضع اقتصادی جاری کشور، مطالبات عموم مردم و ضرورت صرفه جویی پرداخت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت کار خود را در شرایط بسیار سختی آغاز کرده و از همان ابتدا با مسائل و مشکلات متعددی همراه بوده است، اظهار داشت: بسیاری از مدیرانی که طی چند دهه در کشور مسئولیت داشته‌اند، اذعان می‌کنند که سخت‌ترین دوره اداره کشور، دوره مسئولیت دولت چهاردهم است و دولت تلاش می‌کند در راستای اهداف انقلاب اسلامی و تأمین مطالبات مردم گام بردارد.

حاجی میرزایی با تأکید بر استمرار بی‌اعتمادی به طرف مقابل، خاطرنشان کرد: در عین حال که تمام تلاش به کار گرفته خواهد شد، که با رعایت عزت حکمت و مصلحت و با حفظ اقتدار ملی همه ابعاد کار مورد توجه قرار می‌گیرد. خوشبختانه مجموعه دست‌اندرکاران شورای عالی امنیت ملی با همفکری و دیدگاه مشترک کار را پیش می‌برند. در مورد کشور‌های منطقه، هدف ما از ابتدا عدم تهاجم به همسایگان و حفظ پیوند‌های اسلامی بود، اما از اطلاعات، سرزمین و امکانات آن منطقه علیه ما استفاده شده است. ایران از حق مشروع خود برای دفاع از منافعش استفاده کرد و به متجاوزان پاسخ داد، اما دست دوستی ما به سوی همه کشور‌های اسلامی گشوده است؛

رئیس دفتر رئیس‌جمهور دومین نکته را ماهیت پیچیده جنگ دشمن دانست و یادآور شد: جنگی که دشمن با ما آغاز کرده، یک جنگ پیچیده و ترکیبی است. یک وجه آن نظامی است؛ موشک می‌زند، مردم و فرماندهان و رهبر انقلاب را به شهادت می رساند. با این وجود هر وقت چنین حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، مردم منسجم‌تر، متحدتر و با جدیت بیشتری برای دفاع از کشور وارد می‌شوند. این روز‌ها نشان داد که مردم در صحنه هستند. اما تنها وجه جنگ، نظامی نیست؛ دشمن بخشی از زیرساخت‌های انرژی ما را مورد هدف قرار داده، همچنین محاصره مرز‌های جنوبی کشور که بیش‌ترین سهم واردات و صادرات ما از آنجاست، باعث ایجاد تکان‌های گسترده و افزایش چندبرابری کرایه حمل‌ونقل در منطقه شده است. دولت تمام تلاش خود را می‌کند که کمترین آسیب متوجه جامعه شود، اما باید پذیرفت که در جنگی هستیم که دشمن با تمام وجود می‌خواهد مقاومت ما را در هم بشکند.

حاجی میرزایی با قدردانی از رهنمود‌های مقام معظم رهبری بر لزوم انسجام، وحدت، همراهی و پذیرش سختی‌های اجتناب‌ناپذیر، تصریح کرد: با صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌توانیم مشکلات پیش‌آمده را تا حد زیادی جبران کنیم. یکی از نکاتی که رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان بر آن تأکید ویژه دارد، صرفه‌جویی در همه امور است تا با آسیب کمتر این مرحله را پشت سر بگذاریم. تأکید دیگر ایشان، محوریت مسجد برای حل و فصل مسائل مردم است؛ ایشان معتقدند باید به شرایط صدر اسلام و انقلاب بازگردیم که مسجد کانون تحرک اجتماعی بود و مردم در پیرامون مسجد در صرفه‌جویی و کمک به نیازمندان همکاری می‌کردند.

حاجی‌میرزایی در پایان گفت: دولت شبانه‌روز و بدون تعطیلی درگیر این است که چگونه کار کند تا کمترین آسیب متوجه مردم شود. نظرسنجی‌های مستقل از دولت، رضایت بالای مردم را در طول جنگ ارزیابی کرده است. با وجود فشار‌های ناشی از محدودیت‌ها، همه باید تحمل کنیم و ان شاءالله به نتایج مطلوب برسیم.

در ادامه این دیدار، آیت الله العظمی شبیری زنجانی با اشاره به اینکه دولت فعلی؛ دولتی برجسته بوده است تاکید کرد: همه بر خود وظیفه می‌دانند که به این جمع ممتاز کمک کنند تا مشکلات حل و مرتفع شود.

وی افزود: با عنایت حضرت ولیعصر ارواحنا فدا مشکلات حل و مرتفع خواهد شد.