به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جزئیات برنامه سفر تیم ملی ایران به مکزیک را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کاروان تیم ملی روز شنبه شانزدهم خرداد راهی مکزیک خواهد شد تا مرحله نهایی آماده‌سازی خود را در تیخوانا دنبال کند.

طبق اعلام تاج، تیم ملی ابتدا عازم اسپانیا می‌شود و هواپیمای حامل ملی‌پوشان پس از سوخت‌گیری در این کشور، مسیر خود را به سمت مکزیک ادامه خواهد داد. بر این اساس، کاروان ایران پس از طی مسیری حدوداً پنج‌ساعته از اسپانیا، وارد شهر تیخوانا خواهد شد.

به گفته رئیس فدراسیون فوتبال، با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استاندار و شهردار منطقه، قرار است استقبال رسمی از شاگردان امیر قلعه‌نویی در تیخوانا انجام شود؛ شهری که به‌عنوان محل استقرار تیم ملی ایران در جام جهانی انتخاب شده است.

تیم ملی ایران در مدت حضور خود در تیخوانا، تمریناتش را در کمپ شوولویوتس کوویلنته برگزار خواهد کرد و بازیکنان و اعضای کادر فنی در هتل ماریوت تیخوانا مستقر می‌شوند. این اردو آخرین مرحله آماده‌سازی ملی‌پوشان پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی خواهد بود.

تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ ۲۶ خرداد نخستین بازی خود را در جام جهانی برابر نیوزیلند برگزار خواهد کرد.