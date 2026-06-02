سفارت لبنان در واشنگتن ادعا کرد، مقامات لبنانی موافقت حزب‌الله با پیشنهاد آمریکا برای توقف متقابل حملات را دریافت کرده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سفارت لبنان در واشنگتن اعلام کرد: رئیس‌جمهور ترامپ با سفیر لبنان در واشنگتن تماس گرفت و به او اطلاع داد موافقت نتانیاهو با تدابیر پیشنهادی را کسب کرده است.

جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان نیز نتایج این مذاکرات را به حزب‌الله ابلاغ کرد.

سفارت لبنان در آمریکا همچنین اعلام کرد: قرار است که نشست مذاکرات روز‌های سه شنبه و چهارشنبه میان لبنان و اسرائیل نیز ادامه پیدا کند.

این در حالی است که «حسن فضل الله» نماینده حزب‌الله در مجلس لبنان اعلام کرد: مقاومت از آتش‌بس فراگیر در همه خاک لبنان حمایت می‌کند.

«حسن فضل الله» تاکید کرد که پیشنهاد آمریکا مبنی بر توقف عملیات مقاومت در مقابل عدم حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت غیرقابل قبول است.