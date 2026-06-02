ملیپوشان فوتبال ایران عصر دوشنبه پرفشارترین تمرین خود را در آنتالیا ترکیه برگزار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیپوشان فوتبال ایران دوشنبه نخستین جلسه تمرینی خود را پس از اعلام فهرست نهایی ۲۶ نفره تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار کردند.
بر اساس تصمیم کادر فنی و با هدف ریکاوری ذهنی، بازیکنانی که از فهرست نهایی تیم برای حضور در این رقابتها کنار گذاشته شدند، استراحت کردند. در مقابل، سایر بازیکنان حاضر در اردو زیر نظر امیر قلعهنویی و دستیارانش یکی از پرفشارترین تمرینات خود را در آنتالیا پشت سر گذاشتند تا در فاصله ۱۰ روز مانده تا آغاز مسابقات، به آمادگی مطلوبتری دست یابند.
مرور تاکتیکهای دفاعی و انتقال سریع توپ از میانه میدان به سمت دروازه حریف، محور اصلی تمرینات ملی پوشان بود.
علیرضا جهانبخش نیز به طور کامل در تمرینات گروهی حضور داشت.
روزبه چشمی هم تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر مربی بدنساز تیم ملی دنبال کرد. طبق اعلام کادر پزشکی، این بازیکن پس از دیدار برابر مالی با آمادگی کامل به تمرینات گروهی بازخواهد گشت.
این تمرین ۷۰ دقیقهای در فضایی پرنشاط برگزار شد و ملیپوشان با انگیزه بالا برنامهها و تدابیر تاکتیکی موردنظر کادر فنی را به اجرا گذاشتند.
سه دروازهبان تیم ملی نیز پس از انجام تمرینات اختصاصی زیر نظر دینکا آلین، به بخش تمرینات گروهی اضافه شدند.
شاگردان امیر قلعهنویی سه شنبه نیز یک جلسه تمرینی دیگر برگزار خواهند کرد و پس از آن وارد فاز آمادهسازی نهایی برای دیدار مقابل مالی میشوند.