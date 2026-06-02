نمایشگاه از آثار هنرهای تجسمی هنرمندان نوجوان لرستانی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،میثم محتشم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان هدف از برپایی این نمایشگاه ها را حمایت از هنرمندان اعلام کرد و گفت:این نمایشگاه ها با هدف معرفی آثار هنرمندان برپا می شود.

این نمایشگاه که از آثار هنرمندان نوجوان استان را در قالب رنگ و روغن و سیاه قلم به نمایش گذاشته است، تا ۱۳ خرداد در دو نوبت صبح و عصر آماده بازدید علاقه مندان است.