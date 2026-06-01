«حسن فضل الله» نماینده حزبالله در مجلس لبنان اعلام کرد: مقاومت از آتشبس فراگیر در همه خاک لبنان حمایت میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عضو فراکسیون حزبالله در مجلس لبنان گفت: برقراری آتش بس کامل، زمینه و مقدمات لازم را برای خروج نظامیان صهیونیست از تمام خاک لبنان هموار میکند.
حسن فضلالله تأکید کرد: حزب الله، پیشنهاد آتشبس موقت یا آتشبسی ناقص را که به منظور جلوگیری از حملات رژیم صهیونیستی به بیروت، در مقابل توقف حملات به شمال سرزمینهای اشغالی مطرح شده بود، رد کرده است.
حسن فضلالله با بیان اینکه حزبالله و رئیس مجلس لبنان، مواضع یکسانی را در خصوص آتشبس اتخاذ کردهاند گفت: با اصل «آزادی عمل رژیم صهیونیستی در حملات تجاوزکارانه به لبنان» قاطعانه مخالفت کردیم و چنین چیزی هرگز نمیتواند بخشی از هیچ توافقی باشد.
ساعاتی پیش، پس از هشدار قاطع ایران درباره پاسخ به تهدید رژیم صهیونیستی برای حمله به ضاحیه جنوبی بیروت، ترامپ اعلام کرد: اسرائیل به بیروت حمله نمیکند.