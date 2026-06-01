اشتغالزایی ۷ هزار و ۹۰ نفری کمیته امداد لرستان در سال گذشته
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان از ایجاد اشتغال برای ۷ هزار و ۹۰ نفر در سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مرادی با اشاره به عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، تعداد ۷ هزار و ۹۰ نفر در بخشهای مختلف از جمله دامداری، نصب پنلهای خورشیدی و واحدهای تولیدی مشغول به کار شدهاند.
وی بیان کرد: برای سال جاری نیز برنامهریزی لازم با اعتبار یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان انجام شده است تا زمینه اشتغال ۷ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر فراهم شود.
مدیرکل کمیته امداد لرستان تصریح کرد: تحقق این مهم نیازمند همراهی و همکاری بانکهای عامل استان است و انتظار میرود دستگاههای بانکی در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند.