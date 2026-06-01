مقابله به مثل با دشمن به سبک نیروی دریایی سپاه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، درپی حمله متجاوزانه ارتش تروریستی و کودک کش امریکا به کشتی ایرانی " لیان استار" در محدوده دریای عمان نیروی دریایی سپاه در یک عملیات مقابله به مثل، کشتی "msc. sariska" با مالکیت دشمن امریکایی صهیونی را با موشک کروز مورد هدف قرار داد.

نیروی دریایی سپاه هشدار داده: هر گونه تجاوز ارتش کودک کش امریکا در این منطقه با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد.