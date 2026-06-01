روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: در پی حمله متجاوزانه ارتش تروریستی آمریکا به کشتی ایرانی یک کشتی دشمن را با موشک کروز زده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، درپی حمله متجاوزانه ارتش تروریستی و کودک کش امریکا به کشتی ایرانی " لیان استار" در محدوده دریای عمان نیروی دریایی سپاه در یک عملیات مقابله به مثل، کشتی "msc. sariska" با مالکیت دشمن امریکایی صهیونی را با موشک کروز مورد هدف قرار داد.
نیروی دریایی سپاه هشدار داده: هر گونه تجاوز ارتش کودک کش امریکا در این منطقه با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد.