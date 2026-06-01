به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدامین یاقوت با اشاره به آغاز بازگشت حجاج خوزستانی از سرزمین وحی بیان داشت: نخستین پرواز حامل زائران استان امشب از مبدا جده در فرودگاه شهید دستغیب شیراز به زمین مینشیند.
وی اظهار کرد: نخستین پرواز بازگشت حجاج خوزستانی با حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ زائر امشب وارد فرودگاه شهید دستغیب شیراز خواهد شد.
یاقوت افزود: بازگشت حجاج استان خوزستان که در مجموع یک هزار و ۳۷۰ زائر را شامل میشود، در قالب ۶ پرواز از امشب آغاز شده و تا شب عید سعید غدیر بهطور کامل انجام خواهد شد.
مدیر حج و زیارت خوزستان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای انتقال زائران به استان گفت: پس از ورود حجاج به فرودگاه شیراز، با توجه به هماهنگیهای صورتگرفته، اتوبوسهای مورد نیاز از قبل تامین شده و زائران به مقصد اهواز و سایر شهرستانهای خوزستان اعزام خواهند شد.
وی ادامه داد: انتقال زائران در قالب کاروانهای حدود ۱۲۰ نفره انجام میشود و برای هر کاروان ۱۴ دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است.
یاقوت اظهار داشت: همچنین برای رفاه حال حجاج، تمهیدات لازم جهت پذیرایی و ارائه خدمات در طول مسیر بازگشت پیشبینی و برنامهریزی شده است.
عملیات بازگشت حجاج ایرانی از عربستان از ۱۱ خرداد آغاز شده و طبق برنامهریزی سازمان حج و زیارت و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، حدود ۳۱ هزار زائر در قالب ۱۳۳ پرواز و از طریق ۶ ایستگاه پروازی شامل تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، گرگان و زاهدان به کشور بازمیگردند.
بر اساس این برنامه، روزانه ۱۰ تا ۱۲ پرواز از فرودگاه جده به مقاصد مختلف کشور انجام میشود و عملیات بازگشت تا پیش از پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.