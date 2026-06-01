فرمانده مرزبانی فراجا، از انهدام باند قاچاقچیان مسلح و کشف ۵۷ قبضه سلاح کلت کمری، در مرز جکیگور استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سردار علی‌اکبر جاویدان گفت: مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با رصد‌های اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر ورود یک محموله سلاح و مهمات، به داخل کشور مطلع شده و با پایش‌های دقیق و بررسی تحرکات منطقه، موفق شدند محل تردد قاچاقچیان را شناسایی، و در عملیاتی آنها را دستگیر نمایند.

وی با اشاره به دستگیری دو نفر در این رابطه، بیان کرد: مرزداران غیور کشور توانستند ضمن توقیف یک دستگاه موتورسکلیت، ۵۷ قبضه سلاح کلت کمری، ۱۱۴ تیغه خشاب به همراه ۹۴ فشنگ جنگی از قاچاقچیان مسلح در یک عملیات منسجم کشف کنند.