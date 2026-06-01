به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، روزنامه معاریو در خبری با ابراز ناخرسندی از این اقدام نوشت: فرانسه تاکید کرد اسرائیل اجازه مشارکت رسمی در نمایشگاه یوروساتوری در پاریس را ندارد و حق داشتن غرفه در آن را نخواهد داشت.

به نوشته این رسانه عبری زبان، وزارت جنگ اسرائیل به شدت از این اقدام انتقاد و آن را با اهداف سیاسی و تجاری صرف توصیف کرد.

با این حال به نوشته این رسانه دولت فرانسه تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت شرکت رسمی اسرائیل در نمایشگاه Eurosatory را که قرار است، اواخر این ماه در پاریس برگزار شود؛ به وزارت جنگ اسرائیل اطلاع داده است. در نتیجه، وزارت جنگ قادر به شرکت در این نمایشگاه نخواهد بود و غرفه اسرائیل در آن دایر نخواهد داشت.

در ادامه این گزارش تاکید شده است تصمیم فرانسه شامل ممنوعیت حضور نمایندگان دولت در نمایشگاه، ممنوعیت افتتاح غرفه اسرائیل و ممنوعیت نمایش سلاح‌های تهاجمی و محدودکردن مشارکت فقط به محصولات پدافند هوایی است.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با ابراز خشم از این اقدام، آن را شرم آور و سیاسی توصیف کرد.

در بخش دیگری از بیانیه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، این اقدام فرانسه حلقه دیگری از زنجیره تصمیمات ضد اسرائیلی توصیف شده است.

سال گذشته، فرانسه نیز گامی آشکار علیه مشارکت اسرائیل در نمایشگاه هوایی پاریس برداشت. یک روز قبل از افتتاحیه، برگزارکنندگان نمایشگاه، به نمایندگی از دولت فرانسه، یک دیوار سیاه برپا کردند که عملاً غرفه‌های اسرائیل را مسدود و غرفه‌های صنایع اسرائیل را از ده‌ها غرفه‌دار دیگر جدا کرد.

مدیریت نمایشگاه بعداً اعلام کرد که دو شرکت اسرائیلی به دلیل استفاده از سیستم‌هایشان در جنگ غزه، از شرکت در نمایشگاه معتبر تسلیحات فرانسه منع شده‌اند.