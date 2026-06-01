به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: دومین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) با هدف توزیع عادلانه انرژی و حفظ پایداری شبکه در سراسر کشور اجرا شد که در این راستا، عملیات جمع‌آوری ۲۷۱ انشعاب غیرمجاز در روستای‌ام‌البنین از توابع شهرستان کارون امروز دوشنبه، ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ به مرحله اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه با توجه به فرارسیدن فصل گرما، تامین برق مطمئن و پایدار در دستور کار جدی شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع قرار گرفته است، افزود: طرح ملی «مهتاب» به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی، نقش مؤثری در کنترل بار شبکه و کاهش تلفات انرژی ایفا می‌کند.

فراتی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: نیرو‌های عملیاتی این شرکت با حضور در روستای‌ام‌البنین، وضعیت ۲۱۶ واحد مسکونی را مورد پایش قرار دادند که در همین راستا از صبح امروز تاکنون، ۱۵۴ اشتراک برق به ساکنان واگذار و ۷۸ دستگاه کنتور نیز نصب شده است. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در روز‌های آتی تمامی ساکنان این روستا از انشعاب برق قانونی بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: این مانور با حضور گسترده بخش‌های مدیریتی، نظارتی و عملیاتی به‌صورت ضربتی انجام شد تا پایش دقیق انشعابات و مصارف برق صورت گیرد.

وی در پایان با اشاره به رویکرد جهادی این شرکت در تسهیل ارائه خدمات به روستاییان، گفت: به‌منظور تسریع در روند اداری، سیستم مشترکین به‌صورت آنلاین در یکی از مدارس این روستا مستقر شد تا تشریفات اداری واگذاری انشعاب در محل و بدون نیاز به مراجعه به امور برق انجام شود.