نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت با حضور در ایستگاه‌های حمل‌ونقل درون‌شهری مکه مکرمه، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی به زائران ایرانی قرار گرفتند و بر ضرورت تداوم ارائه خدمات مطلوب تا زمان حضور آخرین زائر در سرزمین وحی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب و علی رضا رشیدیان در این بازدید که از ایستگاه‌های فعال حمل‌ونقل درون‌شهری انجام شد، ضمن بررسی روند انتقال زائران میان هتل‌ها و مسجدالحرام، بر اجرای دقیق برنامه‌های حمل‌ونقل و اطلاع‌رسانی مناسب به زائران تأکید کردند.

مسئولان حج و زیارت خاطرنشان کردند که بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت، ضمن تسهیل تردد زائران، موجب افزایش رضایتمندی و ارتقای کیفیت خدمات در روزهای پایانی حضور حجاج در مکه مکرمه خواهد شد.

در جریان این بازدید، مسئولان حج و زیارت از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای اجرایی و دست‌اندرکاران حمل‌ونقل درون‌شهری قدردانی کردند. هم‌اکنون ایستگاه‌های کدی، اجیاد و جمرات به‌عنوان مراکز اصلی ارائه این خدمات فعال هستند. ایستگاه جمرات به‌عنوان بزرگ‌ترین ایستگاه حمل‌ونقل درون‌شهری زائران ایرانی، خدمات‌رسانی به زائران ۲۰ هتل را برعهده دارد. همچنین ایستگاه اجیاد به سه هتل و ایستگاه کدی به یکی از هتل‌های بزرگ محل اسکان زائران متصل است.

خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری در مکه مکرمه همچنان به‌صورت مستمر ادامه دارد و خادمان این بخش در شرایط آب‌وهوایی گرم و دمای بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد مشغول خدمت‌رسانی هستند. در این مجموعه ۲۴ نفر در قالب شیفت‌های مختلف فعالیت می‌کنند که بخشی از آنان از نیروهای اجرایی سایر واحدها از جمله ذابحین هستند که پس از طی پایان مأموریت‌های قبلی، برای پشتیبانی از چرخه خدمت‌رسانی به زائران در این بخش به‌کارگیری شده‌اند.

مسئولان حج و زیارت در پایان این بازدید بر آمادگی کامل مجموعه اجرایی برای استمرار خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و تسهیل تردد زائران تا پایان حضور آنان در مکه مکرمه تأکید کردند.