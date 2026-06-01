گروههای مقاومت فلسطینی در بیانیهای، از موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در تعلیق مذاکرات آتشبس و تأکید بر شرطِ توقف جنگ در همه میدانهای درگیری از جمله لبنان و غزه قدردانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه گروههای مقاومت فلسطینی با تاکید بر اینکه هرگونه روند دیپلماتیک باید مشروط به توقف کامل جنگ و تجاوزات در تمامی جبههها باشد، آمده: این موضع، تداوم مواضع ریشه دار ایران در قبال مردم فلسطین، مقاومت آن و همه ملتهای امت اسلامی در مقابل تجاوز صهیونیستی - آمریکایی است که همه امت اسلامی را هدف قرار داده است.
گروههای مقاومت فلسطینی، همچنین آزادگان امت اسلامی را به بسیج عمومی برای یاری رساندن به ملتهای فلسطین و لبنان در مقابل نسلکشی و تجاوز مستمر محور صهیونیستی - آمریکایی فراخواندند.