به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت فرشاد ابراهیم‌پور نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۱۱ خردادماه) این کمیسیون، گفت: نشست امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و جمعی از مسئولان این وزارتخانه برگزار شد و اعضای کمیسیون به بررسی وضعیت اشتغال، مهارت‌آموزی، چالش‌های ساختاری و برنامه‌های توسعه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پرداختند.

نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش نظارتی و راهبردی کمیسیون آموزش در حوزه مهارت‌آموزی، افزود: اعضای کمیسیون در این نشست دیدگاه‌ها و مطالبات خود را در سطوح استانی و ملی مطرح کردند و موضوعاتی از جمله اصلاح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، ساماندهی نیروی انسانی، کمبود مربیان متخصص، رتبه‌بندی مربیان فنی و حرفه‌ای، به‌روز‌رسانی تجهیزات آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای توسعه مهارت‌آموزی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: کمیسیون آموزش معتقد است که توسعه مهارت‌آموزی یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش نرخ بیکاری در کشور است. از این رو، حل مشکلات ساختاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید به‌عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس دوازدهم با اشاره به اهمیت پیوند میان آموزش و اشتغال، اظهار کرد: اگر به دنبال افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و تقویت اقتصاد ملی هستیم، باید نظام مهارت‌آموزی کشور را تقویت کنیم. امروز بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته مسیر رشد خود را از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر طی کرده‌اند و ایران نیز نباید از این روند جهانی عقب بماند.

ابراهیم‌پور با بیان اینکه موفقیت کشور صرفاً از مسیر تحصیلات دانشگاهی حاصل نمی‌شود، افزود: کمیسیون آموزش همواره بر این باور است که مدرک‌گرایی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های بازار کار نیست و باید مهارت‌پروری در کنار آموزش‌های رسمی مورد توجه قرار گیرد. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، کشور‌هایی که توانسته‌اند میان نظام آموزشی و بازار کار ارتباط مؤثری برقرار کنند، موفق‌تر از سایر کشور‌ها در حوزه اشتغال جوانان عمل کرده‌اند.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ظرفیت گسترده‌ای برای تربیت نیروی انسانی متخصص دارد و سالانه جمعیت قابل توجهی از جوانان از خدمات آموزشی این سازمان بهره‌مند می‌شوند؛ با این حال، ضعف ارتباط میان مراکز مهارتی و بخش صنعت، یکی از چالش‌های جدی کشور در حوزه اشتغال است که باید با برنامه‌ریزی دقیق برطرف شود.

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اینکه قدرت کشور‌ها تنها در منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی خلاصه نمی‌شود، یادآور شد: سرمایه انسانی بزرگ‌ترین دارایی هر کشور است. هر میزان که بتوانیم جوانان را از مدرک‌گرایی صرف به سمت مهارت‌آموزی و کارآفرینی سوق دهیم، به همان میزان آینده کشور را تضمین کرده‌ایم. از نگاه کمیسیون آموزش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تنها یک نهاد آموزشی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحقق عدالت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون آموزش مجلس پیگیر اجرای کامل قوانین مرتبط با مهارت‌آموزی و اشتغال است، گفت: آموزش و پرورش، آموزش عالی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید در یک زنجیره منسجم عمل کنند تا دانش‌آموزان و دانشجویان از همان سال‌های نخست تحصیل با مهارت‌های مورد نیاز بازار کار آشنا شوند. مهارت‌آموزی باید به یک رویکرد مسئله‌محور و نیاز محور در نظام آموزشی کشور تبدیل شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان با اشاره به افتتاح اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی مهارت اعزامی به مسابقات جهانی شانگهای، خاطرنشان کرد: حضور جوانان ایرانی در رقابت‌های جهانی مهارت، فرصت ارزشمندی برای نمایش توانمندی‌های نیروی انسانی کشور است و کمیسیون آموزش از برنامه‌های ارتقای جایگاه ایران در این عرصه حمایت می‌کند