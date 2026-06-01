فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: رژیم مفلوک صهیونی بداند جنایت توامان در جنوب لبنان و غزه، او را در گرداب عملیات‌های حزب‌الله و طوفان دوباره جوانمردان فلسطینی گرفتار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار قاآنی در پیامی شرارت صهیونیست‌ها در لبنان و غزه را در سایه حمایت‌های وقیحانه آمریکا دانسته و تاکید کرد: این شرارت‌ها عزم محور مقاومت برای توسعه پشتیبانی‌ها از هر دو جبهه، اقدام برای فعالسازی سایر جبهه‌ها و همسان‌سازی وضعیت ترافیکی تنگه باب‌المندب با تنگه هرمز را رقم خواهد زد.

