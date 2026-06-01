خبرنگاران، تصویربرداران و گرافیست‌های خبرگزاری صداوسیمای خوزستان در جشنواره رسانه‌ای روایت مقاومت موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم اختتامیه جشنواره رسانه‌ای روایت مقاومت به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، و چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری دزفول، در سالن همایش امام رضا (ع) شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در اهواز برگزار شد.

در بخش کلیپ و ویدئوی کوتاه، مهران نیک‌اندیش، سعید ویسی شیخ‌رباط و زینب اهوازی موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

همچنین در بخش پوستر گرافیکی و اینفوگرافی، عزت‌الله رضایی‌پور و در بخش فیلم مستند کوتاه، هدایت عباسی لرکی عنوان برتر را از آن خود کردند.

در این جشنواره حدود یک‌هزار و ۲۰۰ اثر از سوی ۲۰۰ نفر از فعالان رسانه‌ای به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی و داوری آثار، پنج نفر از عوامل خبرگزاری صداوسیمای خوزستان در بخش‌های مختلف به‌عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

کسب این موفقیت، بیانگر ظرفیت، خلاقیت و توانمندی نیرو‌های رسانه‌ای صداوسیمای خوزستان در تولید آثار فاخر و اثرگذار در حوزه فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع مقدس است.