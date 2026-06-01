این رسانه‌ها همچنین تأیید کردند، در این درگیری‌ها، فرمانده گردان «شاکید» (وابسته به تیپ گیواتی ارتش صهیونیستی) نیز به شدت زخمی شده است.

دو روز پیش نیز رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در جریان دو حادثه امنیتی در جنوب لبنان، یک نظامی این رژیم کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدند که حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده بود.

شبکه ۱۱ تلویزیون اسرائیل (کان) نیز گزارش داد، از زمان اجرای توافق آتش‌بس تاکنون، ۱۴ افسر و نظامی این رژیم کشته شده‌اند که ۱۰ نفر از آنها در حملات پهپاد‌های انتحاری به هلاکت رسیده‌اند.

همچنین بر اساس آمار منتشر شده از سوی ارتش، طی دو هفته گذشته ۱۳۷ افسر و نظامی این رژیم در عملیات نظامی در جنوب لبنان زخمی شده‌اند.

طبق این آمار، از زمان ازسرگیری تجاوزات اشغالگران به خاک لبنان، در اوایل ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴)، ۲۶ افسر و نظامی اسرائیلی کشته و یک‌هزار و ۱۸۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گفته ارتش رژیم صهیونیستی، وضعیت ۶۹ نفر از نظامیان زخمی وخیم گزارش شده و ۱۳۴ نفر دیگر نیز جراحات متوسط برداشته‌اند.