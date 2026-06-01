حساب مجازی نهاد مدیریت آبراه خلیجفارس گزارش عملکرد این نهاد را منتشر کرد و از درخواست ۳۰۰ کشتی غیر ایرانی برای صدور مجوز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس این گزارش با شروع فعالیت نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از اوایل اردیبهشتماه، بالغ بر ۳۰۰ کشتی غیرایرانی اقدام به ارسال اطلاعات جهت دریافت مجوز عبور ایمن از تنگه هرمز کردهاند که عمده آنها از نوع نفتکش بودهاند.
کشتیهای خروجی از و ورودی به خلیج فارس به ترتیب ۷۷ و ۲۳ درصد از درخواستها را تشکیل دادهاند.
مقصد عمده کشتیهای خروجی کشورهای آسیایی بهویژه چین و هند و مقصد عمده کشتیهای ورودی امارات متحده عربی بوده است.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد: مطابق سیاستهای اعلامی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد امکان صدور مجوز برای عبور کشتیهای کشورهای متخاصم را نداشته و در شرایط محدودیت ناشی از جنگ، عبور کشتیهای مرتبط با دولتهای همسو را در اولویت قرار میدهد.