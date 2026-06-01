نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: ۳۰۰ کشتی غیر ایرانی درخواست مجوز کردند نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: ۳۰۰ کشتی غیر ایرانی درخواست مجوز کردند نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: ۳۰۰ کشتی غیر ایرانی درخواست مجوز کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و بر اساس این گزارش با شروع فعالیت نهاد ‎مدیریت آبراه خلیج فارس از اوایل اردیبهشت‌ماه، بالغ بر ۳۰۰ کشتی غیرایرانی اقدام به ارسال اطلاعات جهت دریافت مجوز عبور ایمن از ‎تنگه هرمز کرده‌‌اند که عمده آن‌ها از نوع نفتکش بوده‌اند.

کشتی‌های خروجی از و ورودی به ‎خلیج فارس به ترتیب ۷۷ و ۲۳ درصد از درخواست‌ها را تشکیل داده‌اند.

مقصد عمده کشتی‌های خروجی کشورهای آسیایی به‌ویژه چین و هند و مقصد عمده کشتی‌های ورودی امارات متحده عربی بوده است.

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرده: مطابق سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد امکان صدور مجوز برای عبور کشتی‌های کشورهای متخاصم را نداشته و در شرایط محدودیت ناشی از جنگ، عبور کشتی‌های مرتبط با دولت‌های هم‌سو را در اولویت قرار می‌دهد.