پیکر پاک شهیدان حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردا و پس فردا در شهر قم و روستای فردو تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،براساس اعلام سپاه علی ابن ابیطالب پیکر پاک و مطهر شهیدان حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردا ساعت ۱۷ از مسجد امام حسن عسکری به سمت حرم مطهر تشییع می‌شود.

همچنین مراسم وداع با پیکر این دو شهید والامقام فردا شب در مسجد مقدس جمکران همزمان با قرائت دعای توسل و پس از آن در تجمعات شبانه مردمی برگزار می‌شود.

پس فردا ساعت ۱۶ هم مردم روستای شهیدپرور فردو، مراسم تشییع و تدفین پیکر شهیدان رمضانیان و اویسی خواهند بود.

این دو شهید سرافراز دیشب بر اثر انفجار پرتابه‌های باقی مانده از جنگ رمضان در یکی از اماکن نظامی استان قم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.