اوقات شرعی ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۶، ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی به شرح زیر است:

اذان صبح: ۳ و ۲۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و یک دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۲۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۵ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین

حدیث روز:

امام هادی علیه‌السلام فرمود: اذْکُرْ حَسَرَاتِ التَّفْرِیطِ بِأَخْذِ تَقْدِیمِ الْحَزْمِ.

افسوس‌های ناشی از کوتاهى را، با اتخاذ تصمیم قاطع و آینده‌نگر جبران کن. (بحار الأنوار، ج۷۵، ص۳۷۰)

احکام شرعی:

واسطه‌گرى در خرید و فروش اجناس بدون ردّ و بدل شدن نقدینگى

سوال: آیا شخصى که به صورت واسطه‌اى معامله مى‌کند حتى اگر وجهى را مبادله نکند و صرفاً به دلیل خوش سابقه بودنش معامله بدون وجه انجام مى‌دهد سودى را که بدست مى‌آورد مى‌تواند در آن دخل و تصرف کند؟

جواب: اگر جنس را مى‌خرد و ثمن آن را به ذمّه مى‌گیرد و سپس آن را به دیگرى بفروشد، معامله مذکور بلامانع است. (استفتائات مقام معظم رهبری)