اوقات شرعی ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۶، ۲۰۲۶ میلادی است.
اوقات شرعی به شرح زیر است:
اذان صبح: ۳ و ۲۷ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و یک دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۲ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۲۱ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۵ دقیقه
ذکر روز سه شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین
حدیث روز:
امام هادی علیهالسلام فرمود: اذْکُرْ حَسَرَاتِ التَّفْرِیطِ بِأَخْذِ تَقْدِیمِ الْحَزْمِ.
افسوسهای ناشی از کوتاهى را، با اتخاذ تصمیم قاطع و آیندهنگر جبران کن. (بحار الأنوار، ج۷۵، ص۳۷۰)
احکام شرعی:
واسطهگرى در خرید و فروش اجناس بدون ردّ و بدل شدن نقدینگى
سوال: آیا شخصى که به صورت واسطهاى معامله مىکند حتى اگر وجهى را مبادله نکند و صرفاً به دلیل خوش سابقه بودنش معامله بدون وجه انجام مىدهد سودى را که بدست مىآورد مىتواند در آن دخل و تصرف کند؟
جواب: اگر جنس را مىخرد و ثمن آن را به ذمّه مىگیرد و سپس آن را به دیگرى بفروشد، معامله مذکور بلامانع است. (استفتائات مقام معظم رهبری)