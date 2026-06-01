پس از هشدار قاطع ایران درباره پیامد‌های خطرناک هرگونه حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، رسانه‌های صهیونیستی از توقف حملات به این منطقه خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، تلویزیون رژیم صهیونیستی بدون اشاره به هشدار ایران، مدعی شد اسرائیل قصد داشت حمله‌ای گسترده به ضاحیه جنوبی بیروت انجام دهد، اما این عملیات در پی مداخله آمریکا در آخرین لحظات به تعویق افتاد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی مدعی شد که پس از گفت‌وگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اطمینان یافته است که هیچ نیرویی به بیروت اعزام نخواهد شد و تمامی اقدامات نظامی در این زمینه متوقف شده است.

این تحول پس از آن روی داد که مقامات ارشد ایران هشدار دادند هرگونه نقض آتش‌بس در لبنان به منزله نقض توافق در تمامی جبهه‌های منطقه خواهد بود و مسئولیت پیامد‌های آن متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

تحلیلگران منطقه‌ای معتقدند عقب‌نشینی تل‌آویو از اجرای این عملیات، بیش از هر چیز نشان‌دهنده تأثیر بازدارندگی محور مقاومت و نگرانی واشنگتن از گسترش دامنه درگیری در منطقه است. هشدار‌های اخیر ایران نیز این پیام را منتقل کرد که هرگونه اقدام علیه لبنان می‌تواند با واکنشی فراتر از یک جبهه محدود مواجه شود.

پیش از این، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در واکنش به دستور نتانیاهو برای حمله به ضاحیه بیروت هشدار داده بود: «با توجه به نقض مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، در صورت عملی شدن این تهدید، به ساکنان مناطق شمالی و شهرک‌های نظامی در سرزمین‌های اشغالی هشدار می‌دهیم که اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند، این مناطق را ترک کنند.»