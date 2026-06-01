پخش زنده
امروز: -
باشگاه ادبی بانوی فرهنگ سلسله جلسات ادبی «فلق۲» را ویژهٔ نویسندگان داستان برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سلسله جلسات «فلق۲» - وقتی قلم شکافته میشود - با تاکید بر تدبر در قرآن، با حضور دکتر کاظم رجبعلی برگزار می شود. تاریخ شروع این جلسات، سهشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. زمان برگزاری سلسله جلسات «فلق۲»، سهشنبهها ساعت ۱۴ تا ۱۵/۳۰ هر هفته، به صورت حضوری است.
مکان برگزاری سلسله جلسات «فلق۲» : خیابان جمهوری، خیابان شیخ هادی، جنب خیابان حسین سخنور، خانه فرهنگ شیخ هادی، طبقه سوم، دفتر باشگاه ادبی بانوی فرهنگ است. گفتنی است حضور در این نشستها، برای نویسندگان و عموم علاقهمندان به نوشتن، آزاد و رایگان است. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام در سلسله جلسات «فلق۲» به نام کاربری @banooyefarhang در پیامرسان بله مراجعه کنید.