به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید در دیدار با رئیس دفتر رئیس جمهور که به قم سفر کرده بود با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران تنها دولت شیعی ست و همه وظیفه دارند دولت شیعه را یاری کنند گفت: همه وظیفه خود می‌دانند که به دولت کمک کنند و با کمک خداوند مشکلات حل خواهد شد.

این مرجع تقلید افزود: با وجود مشکلات زیاد درکشور با همراهی مردم و عنایت خداوند مشکلات رفع خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در این دیدار گفت: در این سفر حامل سلام رئیس جمهور و اظهار ارادت ایشان به شما هستم.

محسن حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه دولت برای مطلوبیت مردم قدم بر می‌دارد و از حمایت‌ها و دیدگاه مراجع تقلید سپاسگذاریم افزود:در کشور نیاز به صرفه جویی در زمینه مصرف انرژی از مهمترین مسائل کشور است و دولت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا کمترین آسیب متوجه مردم شود و در این جنگ بزرگ باید در همه عرصه‌ها آماده باشیم و اگر بتوانیم ۲۰ درصد صرفه جویی کنیم مشکلی از جهت انرژی متوجه کشور نخواهد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به وضعیت امروز کشور که الان مسئله تعیین تکلیف وضعیت نه جنگ، ونه صلح است گفت: این وضعیت حالت خطرناکی است و باید در این زمینه تصمیم گیری کنیم.

وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب تاکید داشتند این وضعیت نه جنگ نه صلح باید خاتمه یابد و موضع ما این است طرف ما قابل اعتماد نیست و اعلام شد گام اعتماد ساز باید برداشته شود و شرایط برای گفت‌و‌گو و خاتمه جنگ فراهم شود.

وی تاکید کرد:ما در ارتباط و گفت‌و‌گو با دشمن اعلام کردیم نفت خود را باید صادر کنیم و از منابع خود استفاده کنیم و گفت‌و‌گو‌ها ادامه یافت و رهنمود‌هایی از رهبری هم دریافت شد و ایشان ابهامات و سوالاتی داشتند که مورد توجه قرار گرفت.

حاجی میرزایی ادامه داد: در موضوع هسته‌ای بنایی برای ورود نبود و در گفت‌و‌گو بیان شده که در این موضوع گفت‌و‌گو صورت نخواهد گرفت.

وی بیان کرد: دشمن دید که حالا که به هدف نرسیدند و حضور مردم آنان را مایوس کرد واکنون موضوع هسته‌ای را مطرح می‌کنند تا به جنگ خود مشروعیت دهند.

حاجی میرزایی تاکید کرد: به دشمن اعلام شد که جنگ باید پایان یابد و نفت ما صادر شود واین‌ها در حال گفت‌و‌گو است وامیدواریم به شرایط با ثبات برسیم وآینده جوانان و کشور با وجود و حضور ملت بزرگ ایران بهتر و روشن‌تر است.

وی تاکید کرد: بین ایران و امریکا بی اعتمادی برقرار است و قبل از جنگ هم به کشور‌های منطقه اعلام کردیم ازابتدا آنان را مورد تهاجم قرار ندهیم و آسیبی متوجه آنان نشود و پس از جنگ از سرزمین و وامکانات آنان استفاده شده و ما هم به دلیل استفاده از سرزمین و امکانات کشور‌های منطقه حق پاسخ را برای خود محفوظ می‌دانیم.

وی افزود: جنگ دشمن پیچیده و ترکیبی است و دشمن تمام برنامه ریزی‌ها برای جنگ در تمام ابعاد را به کار می‌گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور مسجد محوری برای رسیدگی به مسائل مردم و کشور را از اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت: مسجد محوری برای حل و فصل مسائل مردم است و مسجد کانون تحرک اجتماعی است و در زمینه‌هایی مانند صرفه جویی انرژی در دولت در حال پیگیری است و شبکه‌ای در دولت در حال کار است و این موضوع در دست اقدام قرار دارد.

حاجی میرزایی افزود: تلاش دولت برای رسیدگی و رفع نیاز‌های کشور است و در این زمینه نظرسنجی‌های بی‌طرف خارج از دولت نشان از رضایت مردم از عملکرد دولت در جنگ حکایت دارد.