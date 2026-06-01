بانک مرکزی گزارش داد: تورم ماهانه بخش مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۳.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات، از آرامش نسبی بازار مسکن حکایت دارد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، بانک مرکزی اعلام کر:د تورم ماهانه شاخص مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۳.۶ درصد رسید. این در حالی است که تورم عمومی یا رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در همین ماه به ۸.۵ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، مسکن پس از گروه آموزش، کمترین میزان تورم ماهانه را در میان گروههای اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها ثبت کرده است.
همچنین بررسیها نشان میدهد بازار مسکن در مقایسه با بیشتر گروههای مصرفی، نوسان کمتری را تجربه کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی: در اردیبهشت ، هزینه برخی گروههای خدماتی افزایشهای ماهانه داشتهاند و این روند بیانگر آن است که مسکن در این ماه نسبت به سایر بخشها ، رشد ملایمتری در سطح قیمتها داشته است.