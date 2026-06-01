به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سی و نهمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد در رشته «ناین‌بال» که به مناسبت دهه امامت و ولایت به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان یزد آغاز شده بود، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد. در این دوره از رقابت‌ها ۱۷۴ ورزشکار حضور داشتند.

اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

مقام اول: حیدر رجبی از استان بوشهر

مقام دوم: کیان دهداری از استان فارس

سوم مشترک: مهران ارشادی و احمد حمادی از استان‌های فارس و اصفهان

این دوره از مسابقات با قضاوت تیم داوری به سرداوری «افشین دهقانی» و با همراهی داوران «محدثه محسن‌زاده، زهرا تیموری، مژگان دهقان و محمدباقر هوشمند» و همچنین مسئولیت برگزاری «حسین تیموری» با رعایت استاندارد‌های فنی فدراسیون و نظم مطلوب در یزد برگزار شد.