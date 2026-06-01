مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، در دیدار با خانواده علی گل‌آرا از شهدای جنگ تحمیلی سوم، ضمن تکریم مقام شامخ این شهید عزیز، بر تداوم راه روشن ایثار و مقاومت تأکید کرد.

دیدار با خانواده شهید علی گل‌آرا دیدار با خانواده شهید علی گل‌آرا دیدار با خانواده شهید علی گل‌آرا دیدار با خانواده شهید علی گل‌آرا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در دیداری معنوی با خانواده معظم شهید «علی گل‌آرا» که در جریان حملات جنایت‌کارانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی و حامیان مستکبر آن به بزرگراه شهید باقری تهران به فیض رفیع شهادت نائل آمد، ضمن تکریم مقام شامخ این شهید عزیز، بر تداوم راه روشن ایثار و مقاومت تأکید کرد.

در این دیدار، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اشاره به جنایات آمریکا در جنگ رمضان، این اقدامات را نشانه استیصال و وحشی‌گری دشمنان بشریت دانست. وی تصریح کرد: «خون پاک شهدای مظلوم ما، رسوایی بیش از پیش جبهه استکبار را در پیشگاه وجدان‌های بیدار جهان رقم خواهد زد و مسیر نابودی این رژیم غاصب را هموارتر خواهد ساخت.»

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود، خانواده‌های شهدا را مظهر صبر، استقامت و بصیرت انقلابی خواند و افزود: «تکریم خانواده‌های معظم شهدا نه تنها وظیفه سازمانی، بلکه ادای دین به فرهنگ متعالی ایثار است. صبوری و صلابت این خانواده‌های سرافراز، ستون‌های اقتدار و امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است که با تکیه بر ایمان راسخ، دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشته است.»

در پایان این دیدار، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اهدای لوح تقدیر، بر پیگیری مسائل و مشکلات خانواده‌های شهدا به عنوان اولویت بنیاد تأکید نمود و برای بازماندگان، اجر جزیل و توفیق الهی مسئلت کرد.